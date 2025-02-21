Serkan Çayoğlu: Özge'yi aşık etmek için çok uğraştım

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2014 yılında ‘Kiraz Mevsimi’ dizisinin setinde tanışan ve 2022’de İtalya’da evlenen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Hello! dergisine verdikleri röportajda aşklarını anlattı. Serkan Çayoğlu, “İlk tanıştığınızda Özge hakkında neler düşünmüştünüz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen diyebileceğimiz bir enerji. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü tersi pis de duruyor. Benden ve bildiğim her şeyden, herkesten çok farklı bir auraydı. Merhameti, empati gücü, hayat görüşü; aşırı merak uyandırıcıydı benim için. Ne olduğunu pek anlamadan âşık oldum, onun da olması için çok uğraştım. O yolculuk müthiş bir deneyimdi benim için; aşk adına neler yapabildiğimi gördüm. O günden bu yana değişen bir şey yok.”



AYRI KALAMIYORDUK



Özge Gürel’e de “Arkadaşlıkla başlayan partnerlik ne zaman, nasıl aşka dönüştü? Bir de hep denir ya hani, ‘İşte bu kişi benim eşim olacak’. Bunu ikiniz de aynı anda mı hissettiniz?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, şu yanıtı verdi:

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“Yok, hiç sanmıyorum. Ben hiç o kadar öngörülü değildim, Serkan da değildi diye düşünüyorum. Benim için bu dönüşüm çok sonra oldu. Hatta tam olmaz denilen anda âşık oldum. Bu ilişkide hiç zorlamamıza, plan yapmamıza gerek kalmadı, kendi yolunu buldu; çünkü ayrı kalamıyorduk. Biz de beraber kalmanın yolunu bulduk.”



HAYRANLIĞIM GEÇMİYOR



Oyuncu çift röportajda birbirine övgüler yağdırdı. Özge Gürel, eşini şu sözlerle anlattı:

“Dünyaya karşı göstermeye, satmaya çalışmadan, karşılığını umursamadan, sonunu hesaplamadan, öyle içten bir samimiyeti ve merhameti var ki hayranlığım geçmiyor. Film izlerken ağlıyorum diye bana gülüyor. Gece uyanıp üstümü açıyorum diye beni yorganla dürüm yapmaya çalışıyor.” Serkan Çayoğlu da eşi için şöyle dedi: “Sinirlensin, mutlu olsun, üzülsün fark etmez; duygularından hiç kaçmaz, saklamaya çalışmaz, kendini dünyadan sakınmayan bir insan var karşımda, Özge bulunduğu yere aydınlık getiriyor. Bunu izlemek çok garip bir his. Bir şekilde arkadaşıysanız, bir parçasıysanız, sırtınız yere gelmez şu hayatta. Çok güçlü, çok akıllı, çok güzel, çok merhametli. Ne yapıyorsa bir incelik katıyor ve bunu çok sıradan bir şey gibi yapıyor.”

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SONUNDA HEP BEN HAKSIZ ÇIKIYORUM

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel’le aralarında zaman zaman atışma, kavga ve küsmelerin de olduğunu söyledi:

“Bunların çok uzun sürdüğü söylenemez ama genelde ilk yumuşama benden geliyor. Hatta sonunda hep haksız çıkıyorum. Haklı olsam da haksız çıkıyorum. O yüzden kimin haklı olduğu bizde tartışılmıyor. Daha çok çözüme odaklı ilerliyoruz.”

Patron sürekli değişiyor

Özge Gürel, “Evdepatron kim?” sorusu üzerine şöyle dedi:



“Aksiyonlu bir ev bizimki. Patron sürekli değişiyor, ruh halimize göre. Kim uçlardaysa o gün huyuna gitmek lazım deyip onu

patron yapıyoruz. Yemek bende, çünkü en iyi benim yaptığımı iddia ediyorum. Evle ilgili işler Serkan’da.”