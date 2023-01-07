Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Serinin en eğlenceli filmi 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa'

Güncelleme Tarihi:

#Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa#Kültür Ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy#TRT
Serinin en eğlenceli filmi Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:42

Çocukların severek izlediği “Rafadan Tayfa”nın “Galaktik Tayfa” filmi vizyondaki yerini aldı. Filmin galasıysa önceki akşam siyaset ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Haberin Devamı

TRT ve İSF Studios ortak yapımı olan “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” filminin galası önceki akşam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un da katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Serinin en eğlenceli filmi Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, galaya oğlu ile katıldı.

Davete Bekir Aksoy, oğlu Asil ile gelirken, Beşiktaşlı Atiba Hutchinson da çocukları Noah, Nova ve Ayo ile katıldı.

Serinin en eğlenceli filmi Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

Atiba Hutchinson

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, “Serinin en eğlenceli ve en büyük hikayesi oldu. Filme uzaylı zombilerin yanı sıra Karadenizli ve Egeli iki karakter ekledik” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Serinin en eğlenceli filmi Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

Bekir Aksoy

Bekir Aksoy, “Muhteşem bir film gerçekten. Türkiye’nin geçmiş karakterlerini günümüze taşıyor. Arkadaşlığı ve mahalle keyfini gösteriyorlar” dedi. Filmle eş zamanlı olarak hikayenin anlatıldığı Ozan Çivit imzalı “Galaktik Tayfa” kitabı da raflardaki yerini aldı. Film, 81 ildeki çocuklarla buluşacak. Aynı zamanda yurtdışında da vizyona girecek. 

Serinin en eğlenceli filmi Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa#Kültür Ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy#TRT

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz?

#Emlak
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu