Serinin en eğlenceli filmi 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa'

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TRT ve İSF Studios ortak yapımı olan “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” filminin galası önceki akşam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un da katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, galaya oğlu ile katıldı.Davete Bekir Aksoy, oğlu Asil ile gelirken, Beşiktaşlı Atiba Hutchinson da çocukları Noah, Nova ve Ayo ile katıldı.

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Atiba HutchinsonFilmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, “Serinin en eğlenceli ve en büyük hikayesi oldu. Filme uzaylı zombilerin yanı sıra Karadenizli ve Egeli iki karakter ekledik” açıklamasını yaptı.