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Serhat Kılıç'a veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...

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#Serhat Kılıç#Cenaze Töreni#Karşıyaka Mezarlığı
Serhat Kılıça veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 15:05

İSTANBUL Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Ankara'ya getirildi. Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Serhat Kılıça veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...

Törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Serhat Kılıça veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...

Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Serhat Kılıça veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, çok zamansız bir gidiş oldu. Allah gani gani rahmet eylesin, çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin, çok üzüldüm" dedi. 

Serhat Kılıça veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...

Serhat Kılıç'ın kız kardeşi Sibel Kılıç yakınları tarafından teselli edildi. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Serhat Kılıça veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...

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#Serhat Kılıç#Cenaze Töreni#Karşıyaka Mezarlığı

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