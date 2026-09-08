Serhat Kılıç'a veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Ankara'ya getirildi. Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberin Devamı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, çok zamansız bir gidiş oldu. Allah gani gani rahmet eylesin, çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin, çok üzüldüm" dedi.