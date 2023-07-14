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Sergen Yalçın soruları cevapsız

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#Melisa Döngel#Sergen Yalçın#Bebek
Sergen Yalçın soruları cevapsız
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 09:17

Melisa Döngel, geçen günlerde Sergen Yalçın ile yakınlaşmıştı. Önceki gün bir arkadaşıyla görüntülenen oyuncu, Yalçın’la ilgili soruları cevapsız bıraktı.

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Melisa Döngel önceki gün Bebek’te bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen arkadaşlar çıkışta taksi beklerken objektife yansıdı. Oyuncu, giyim tarzıyla dikkat çekti.

Döngel, geçen haftalarda Alaçatı’da Sergen Yalçın ile yakınlaşmıştı. Oyuncunun, ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı da konuşulmuştu.

İddiaların basına yansımasından hemen sonra Döngel’in eski sevgilisi rap’çi Sefo sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu, muhabirlerin konu ile ilgili sorularını duymamazlıktan geldi ve sessiz kaldı.

Sergen Yalçın soruları cevapsız

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#Melisa Döngel#Sergen Yalçın#Bebek

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