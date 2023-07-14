Sergen Yalçın soruları cevapsız

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Melisa Döngel önceki gün Bebek’te bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen arkadaşlar çıkışta taksi beklerken objektife yansıdı. Oyuncu, giyim tarzıyla dikkat çekti.



Döngel, geçen haftalarda Alaçatı’da Sergen Yalçın ile yakınlaşmıştı. Oyuncunun, ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı da konuşulmuştu.



İddiaların basına yansımasından hemen sonra Döngel’in eski sevgilisi rap’çi Sefo sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu, muhabirlerin konu ile ilgili sorularını duymamazlıktan geldi ve sessiz kaldı.