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Sergen Deveci'den hastane odasından mesaj: Bu paylaşımı yapmak zorundayım

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#Sergen Deveci#Ceyhun Fersoy#Melis İşiten
Sergen Deveciden hastane odasından mesaj: Bu paylaşımı yapmak zorundayım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 16:52

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan oyuncular Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'dan mesaj var...

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Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a dönen ekibi taşıyan aracın Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası yapması sonucu yaralanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Sergen Deveci, İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Sergen Deveciden hastane odasından mesaj: Bu paylaşımı yapmak zorundayım


BEN İYİYİM ENDİŞELENMEYİN

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Sergen Deveciden hastane odasından mesaj: Bu paylaşımı yapmak zorundayım


"Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2. Baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım.
Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum.
Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin"
Sergen Deveciden hastane odasından mesaj: Bu paylaşımı yapmak zorundayım


KÖPEĞİ İLE BÖYLE BULUŞMUŞTU
İstanbul'a getirilen Sergen Deveci, hastanede köpeği Sherlock'a böyle sarılmıştı...

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CEYHUN FERSOY: ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN
Aynı kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duygularını anlattı:

Sergen Deveciden hastane odasından mesaj: Bu paylaşımı yapmak zorundayım

"Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum…Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum…Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik. Haykırmak, isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi…Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem. Allah düşmanımın başına vermesin…Şimdi ayağa kalkma zamanı…Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız…Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…Arayan mesaj atan herkese😘Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız🤙
3 değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz…Onlara ihanet etmeyeceğiz…"

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KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da son oyunlarını sahneleyen tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve CEYHUN FERSOY yaralanmıştı. Yaralılardan sürücü Aykut Bektaş, Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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