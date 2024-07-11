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Beni Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz ama...

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#İzel#Serenay Sarıkaya#Estetik
Beni Serenay Sarıkayaya benzetmişsiniz ama...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 17:06

Ünlü şarkıcı İzel, sevgilisi müzisyen Hakan Verbiç ile birlikte tatil için Çeşme'ye gitti. Çift, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. 55 yaşındaki ünlü sanatçının görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu, Serenay Sarıkaya'ya benzetenler oldu.

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Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan İzel, paylaştığı fotoğrafa sadece ince ve basit bir filtre uygulandığını belirterek şunları yazdı:

Beni Serenay Sarıkayaya benzetmişsiniz ama...

HİÇ KENDİ GENÇLİĞİME BENZEDİĞİMİ DÜŞÜNMEDİNİZ Mİ! 

Ve bir benzetme daha🙂Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabi ki mutlu eder.

Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz ,ne kadar hoş olsa da. Hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi???

NOT:Bu arada ne kadar inanmasananızda bu fotografda fotoshop hiç yok, sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler

Beni Serenay Sarıkayaya benzetmişsiniz ama...


 

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#İzel#Serenay Sarıkaya#Estetik

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