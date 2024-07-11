Beni Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz ama...

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Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan İzel, paylaştığı fotoğrafa sadece ince ve basit bir filtre uygulandığını belirterek şunları yazdı:



Ve bir benzetme daha🙂Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabi ki mutlu eder.

Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz ,ne kadar hoş olsa da. Hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi???

NOT:Bu arada ne kadar inanmasananızda bu fotografda fotoshop hiç yok, sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler

