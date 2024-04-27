Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Cem Yılmaz ile yeni aşkı Mert Demir aynı karede

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Serenay Sarıkaya, 2020 yılında Cem Yılmaz ile aşk yaşamış, çift 1 yıllık ilişkinin ardından ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından Serenay Sarıkaya'nın adı bir çok isim ile aşk dedikodusuna karıştı.

Her defasında "Özel hayatımda kimse yok" diyen Serenay Sarıkaya gönlünü Mert Demir'e kaptırdı.

Gözden Kaçmasın Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilk kez el ele! Haberi görüntüle

'Ateşe düştüm' şarkısında Mert Demir'e vokal yapan oyuncu önce iddiaları yalanladı. Çift, birlikte çıktıkları İtalya tatili dönüşü havalimanında görüntülenice Sarıkaya, çözümü aşk itirafı yapmakta buldu.

Serenay Sarıkaya 'İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda' açıklaması yaptıktan birkaç gün sonra çift el ele görüntülendi.

CEM İLE AYNI KAREDE

'Antidepresan' şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken Mert Demir, geçtiğimiz yıl haziran ayında düzenlenen Power Türk ödül töreninde Mabel Matiz ile birlikte 'En Güçlü Şarkı' ödülüne layık görüldü.

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Mert Demir ile Mabel Matiz'e ödüllerini Cem Yılmaz ile Ronit Hakko verdi.

Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Cem Yılmaz ile yeni aşkı Mert Demir'in aynı karede olduğu görüntü, aylar sonra gündeme geldi.