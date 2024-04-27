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Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Cem Yılmaz ile yeni aşkı Mert Demir aynı karede

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Cem Yılmaz
Serenay Sarıkayanın eski aşkı Cem Yılmaz ile yeni aşkı Mert Demir aynı karede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 13:27

Serenay Sarıkaya'nın 2021'de ayrıldığı Cem Yılmaz ile şimdilerde aşk yaşadığı Mert Demir'in aynı karede yer aldığı görüntüler aylar sonra gündem oldu.

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Serenay Sarıkaya, 2020 yılında Cem Yılmaz ile aşk yaşamış, çift 1 yıllık ilişkinin ardından ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından Serenay Sarıkaya'nın adı bir çok isim ile aşk dedikodusuna karıştı.

Her defasında "Özel hayatımda kimse yok" diyen Serenay Sarıkaya gönlünü Mert Demir'e kaptırdı.

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'Ateşe düştüm' şarkısında Mert Demir'e vokal yapan oyuncu önce iddiaları yalanladı. Çift, birlikte çıktıkları İtalya tatili dönüşü havalimanında görüntülenice Sarıkaya, çözümü aşk itirafı yapmakta buldu.

Serenay Sarıkaya 'İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda' açıklaması yaptıktan birkaç gün sonra çift el ele görüntülendi.

CEM İLE AYNI KAREDE

'Antidepresan' şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken Mert Demir, geçtiğimiz yıl haziran ayında düzenlenen Power Türk ödül töreninde Mabel Matiz ile birlikte 'En Güçlü Şarkı' ödülüne layık görüldü.

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Serenay Sarıkayanın eski aşkı Cem Yılmaz ile yeni aşkı Mert Demir aynı karede

Mert Demir ile Mabel Matiz'e ödüllerini Cem Yılmaz ile Ronit Hakko verdi.

Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Cem Yılmaz ile yeni aşkı Mert Demir'in aynı karede olduğu görüntü, aylar sonra gündeme geldi.

Serenay Sarıkayanın eski aşkı Cem Yılmaz ile yeni aşkı Mert Demir aynı karede

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Cem Yılmaz

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