Serenay Sarıkaya'dan 'leoparlı koltuk' açıklaması: O fiyatlar doğru değil

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EVİMİ AÇTIM AMA TEDİRGİN OLDUM



Serenay Sarıkaya, Refik Anadol’un Akbank Genel Müdürlüğü için tasarladığı eserin açılışına katıldı. Oyuncu davette bir dergi çekimi için kapılarını açtığı lüks evine gelen yorumlar hakkında konuştu. Salondaki leopar desenli koltuğunun fiyatı 600 bin TL olduğu iddia edilen Sarıkaya “Koltukların fiyatları ile ilgili çok tutarsız şeyler yazılıyor. O rakamlar doğru değil. Herkes ne kadara alıyorsa o rakamlara aldım ben de. İlk defa evimin kapılarını açtım. Biraz da tedirgin olmadım değil” dedi.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYORDUR



Sarıkaya’ya kendisini Narin Güran cinayetiyle ilgili sessiz kalmakla suçlayan Gülben Ergen de soruldu: “Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Herkes çok acı çekiyor olanlardan dolayı. Herkes de acısını türlü yollarla dile getirmeye çalışıyor. Artık söylenecek bir şey yok, yapılması gereken şeyler var. Herkes üzerine düşeni mutlaka yapıyordur. Ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa, onunla ilgili araştırıyorum bu konunun bir parçası olmak için.”

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Ben politik bir insan değilim

Serenay Sarıkaya’nın davette kadın cinayetleri hakkında yaptığı açıklama sosyal medyada tepkiye neden oldu. Oyuncu “Bunlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok” sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Sarıkaya sosyal medyada ‘Kendinize gelin’ diyerek eleştirilere yanıt verdi: “Birinin bir şeyi söylemesi, söyleyememesi, doğru ifade etmesi ya da yanlış ifade etmesi gerçeğin ta kendisini değiştirmez. Ben politik bir insan değilim belki doğru, belki aktivist de değilim ama bu gerçeğin kendisi ile ilgilenmediğim anlamına gelmez. Ben artık somut bir değişimin, bir hareketin parçası olmak istiyorum. Bununla ilgili uğraşıyor ve çalışıyorum.”