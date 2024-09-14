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Serenay Sarıkaya'dan 'evlilik' sorularına yanıt

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Evlilik Soruları
Serenay Sarıkayadan evlilik sorularına yanıt
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 08:33

Serenay Sarıkaya, Mert Demir’le ilişkisi hakkında konuştu. “Şu an her şey yolunda” diyen oyuncu, evlilik sorularını “Evlilik soruları için çok erken. Böyle bir düşünce içinde değiliz” diye yanıtladı.

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TV DİZİSİ OLMAYACAK

Serenay Sarıkaya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan “Georg Baselitz: Son On Yıl” sergisinin açılış davetine katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, gündemindeki projeler sorulunca “Şu an bir şey yapmıyorum aslında. Tatilim devam ediyor. Yeniden çalışmalarımız olacak ama televizyon dizisi şimdilik olmayacak” dedi.

Serenay Sarıkayadan evlilik sorularına yanıt

SORULAR İÇİN ERKEN

Bir süredir şarkıcı Mert Demir’le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, “Güzel tatiller yaptık. Şu an her şey yolunda” diye konuştu. Ünlü oyuncuya evlilik soruları da yöneltildi. Sarıkaya, “Evlilik soruları için çok erken. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz” dedi. ü

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Gardırop ortak mı?

Serenay Sarıkaya serginin açılış davetine takım elbiseyle katıldı. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan oyuncuya takipçileri “Mert Demir’le gardırobunuz ortak herhalde” yorumlarıyla takıldı.

Serenay Sarıkayadan evlilik sorularına yanıt

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Evlilik Soruları

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