Serenay Sarıkaya'dan 'evlilik' sorularına yanıt

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TV DİZİSİ OLMAYACAK



Serenay Sarıkaya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan “Georg Baselitz: Son On Yıl” sergisinin açılış davetine katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, gündemindeki projeler sorulunca “Şu an bir şey yapmıyorum aslında. Tatilim devam ediyor. Yeniden çalışmalarımız olacak ama televizyon dizisi şimdilik olmayacak” dedi.

SORULAR İÇİN ERKEN



Bir süredir şarkıcı Mert Demir’le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, “Güzel tatiller yaptık. Şu an her şey yolunda” diye konuştu. Ünlü oyuncuya evlilik soruları da yöneltildi. Sarıkaya, “Evlilik soruları için çok erken. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz” dedi. ü

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Gardırop ortak mı?

Serenay Sarıkaya serginin açılış davetine takım elbiseyle katıldı. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan oyuncuya takipçileri “Mert Demir’le gardırobunuz ortak herhalde” yorumlarıyla takıldı.