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Serenay Sarıkaya: Yorgun ve üzgünüm

#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen#KADES
Serenay Sarıkaya: Yorgun ve üzgünüm
Sayit DURMAZ

Takıntılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’de görüntüledi.

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Oyuncu, “Alice provasından çıktım. Biraz yorgunum ve son dönemdeki olaylardan dolayı üzgünüm” dedi. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılan zanlı için “İnşallah hapse attıracaklar” diyen Sarıkaya şöyle konuştu: “Evimin etrafında olup biten her şey beni aşırı tedirgin etmeye başladı. İyiyim ama.”

Eksik olasın

Olay sonrası sevgilisi Umut Evirgen’in evine kendi korumalarını göndermesi hakkında “Evet, ona da teşekkür ediyorum. Eksik olmasın” diyen Serenay Sarıkaya, “İlişkiniz devam ediyor mu?” sorusunu ise yanıtlamadı.

Serenay Sarıkaya: Yorgun ve üzgünüm

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde olduğu “Alice” müzikali, 7 Şubat’ta perde açacak. Gösteride İbrahim Selim ‘Kral’, Şükrü Özyıldız ‘Şapkacı’, Enis Arıkan ‘Tavşan’, Ezgi Mola ‘Kraliçe’ ve Merve Dizdar da ‘Kedi’ rolünde.

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Serenay Sarıkaya: 'KADES'i mutlaka indirinHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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