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Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’nda dünya yıldızlarıyla aynı podyumda

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Paris Moda Haftası#Le Défilé
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 10:50

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen görkemli Le Défilé etkinliğinde podyuma çıktı. Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde gerçekleşen gecede Sarıkaya, dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaştı.

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Moda ve güzellik dünyasının buluşma noktalarından biri olan Paris Moda Haftası, birbirinden ünlü isimlerin katıldığı etkinliklerle devam ediyor. Türkiye’yi organizasyonda temsil eden isim ise başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

Bir markanın küresel elçisi olarak Paris’te bulunan Sarıkaya, Eyfel Kulesi’nin hemen önündeki Place Joffre’da düzenlenen Le Défilé etkinliğinde podyuma çıktı. Şıklığı ve zarif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’nda dünya yıldızlarıyla aynı podyumda

Dünya yıldızlarıyla aynı podyumda

Serenay Sarıkaya, organizasyonda Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca tanınan isimlerle aynı podyumu paylaştı.

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Bu yıl “Express Your Worth” (Değerini Ortaya Koy) temasıyla gerçekleştirilen Le Défilé’de; kadınların güçlenmesi, kız kardeşlik ve kapsayıcılık mesajları ön plana çıkarıldı. Moda ve güzelliğin insanları bir araya getiren gücüne vurgu yapılan etkinlik, Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.

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Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası’ndaki defilenin ardından dünyaca ünlü model Kendall Jenner’la bir araya geldi. İkilinin samimi sohbeti ve şakalaştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

HEYECANINI PAYLAŞMIŞTI 

Serenay Sarıkaya, defile öncesi heyecanını şu sözlerle paylaşmıştı: “Paris Moda Haftası’nın en özel anlarından biri olan Le Défilé’de yer almak benim için çok değerli. Dünyanın farklı noktalarından ilham veren ve güzelliğe yön veren kadınlarla aynı sahneyi paylaşırken Türkiye’yi temsil edecek olmak bu deneyimi benim için daha da anlamlı kılıyor. L’Oréal Paris’in yıllardır kadınlara ilham veren ‘Çünkü biz buna değeriz’ mesajını Paris’te, bir Türk kadını olarak taşıyacak olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. Defile gününü sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

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Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’nda dünya yıldızlarıyla aynı podyumda

 

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#Serenay Sarıkaya#Paris Moda Haftası#Le Défilé

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