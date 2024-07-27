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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ev arıyor

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Hisarüstü
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ev arıyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 08:02

Bir süredir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in birlikte yaşamak için ev aradığı konuşuluyor.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının son dönemdeki popüler isimlerinden Mert Demir’in ilişkisi doludizgin devam ediyor. ‘Reklam aşkı’ iddiasıyla gündeme gelseler de sık sık birlikte görüntülenen çift, önceki gün de Hisarüstü’nde objektife yansıdı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ev arıyor

NASIL BULDUNUZ BİZİ!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bir apartmandan çıkarken görüntülendi. Karşılarında objektifleri bulunca şaşıran Mert Demir, muhabirlere “Nasıl buldunuz bizi?” diye sordu. Sarıkaya ve Demir’in birlikte yaşamak için ev baktıkları öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ev arıyor

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Hisarüstü

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