Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ev arıyor

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının son dönemdeki popüler isimlerinden Mert Demir’in ilişkisi doludizgin devam ediyor. ‘Reklam aşkı’ iddiasıyla gündeme gelseler de sık sık birlikte görüntülenen çift, önceki gün de Hisarüstü’nde objektife yansıdı.

NASIL BULDUNUZ BİZİ!



Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bir apartmandan çıkarken görüntülendi. Karşılarında objektifleri bulunca şaşıran Mert Demir, muhabirlere “Nasıl buldunuz bizi?” diye sordu. Sarıkaya ve Demir’in birlikte yaşamak için ev baktıkları öne sürüldü.