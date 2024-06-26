Serenay Sarıkaya ile Mert Demir dudak dudağa

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AŞKA DEVAM

Ajda Pekkan’ın Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konseri ayrı yerlerde izledikleri için haklarında ‘ayrıldılar’ dedikoduları çıkan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşkı doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan ünlü çift önceki gün Üsküdar sokaklarında “2. Sayfa” adlı magazin programının kameralarına yansıdı.

ROMANTİK YEMEK

Sarmaş dolaş şekilde sokakta dolaşan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir daha sonra Kandilli Balıkçısı Suna Abla’nın Yeri’ne gitti. Demir, mekâna girmeden önce sevgilisini öptü. Baş başa romantik bir yemek yiyen sevgililer daha sonra yine birbirlerine sarılarak restorandan ayrıldı.

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