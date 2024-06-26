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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir dudak dudağa

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Kandilli
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir dudak dudağa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 08:33

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir önceki gün Üsküdar’da sarmaş dolaş görüntülendi. Ardından Kandilli’deki Suna Abla’nın Yeri adlı restoranına giden çift kimseye aldırış etmeden öpüştü.

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AŞKA DEVAM

Ajda Pekkan’ın Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konseri ayrı yerlerde izledikleri için haklarında ‘ayrıldılar’ dedikoduları çıkan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşkı doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan ünlü çift önceki gün Üsküdar sokaklarında “2. Sayfa” adlı magazin programının kameralarına yansıdı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir dudak dudağa

ROMANTİK YEMEK

 Sarmaş dolaş şekilde sokakta dolaşan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir daha sonra Kandilli Balıkçısı Suna Abla’nın Yeri’ne gitti. Demir, mekâna girmeden önce sevgilisini öptü. Baş başa romantik bir yemek yiyen sevgililer daha sonra yine birbirlerine sarılarak restorandan ayrıldı.

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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir dudak dudağa

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Kandilli

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