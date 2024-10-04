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Serenay Sarıkaya Boğaz manzaralı lüks evinin kapılarını ilk kez açtı

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#Serenay Sarıkaya#Ortaköy#AD Middle East
Serenay Sarıkaya Boğaz manzaralı lüks evinin kapılarını ilk kez açtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 09:04

Serenay Sarıkaya, Boğaz manzaralı lüks evinin kapılarını ilk kez bir dergi çekimi için açtı. Evin en dikkat çekici detayı, leopar desenli dev kanepe oldu. Oyuncu, sosyal medyada da gündem olan kanepe için “Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum” dedi.

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ROL aldığı projelerin yanı sıra şarkıcı Mert Demir’le yaşadığı ilişkiyle de adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez eviyle gündemde. Oyuncu, Ortaköy’deki evinin kapılarını ilk kez Dubai menşeli AD Middle East dergisine açtı.

Sarıkaya, dergideki röportajında, mimar Enis Karavil’in imzasını taşıyan evi için şöyle konuştu:

“Kullanmıyorsam, sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şey kitaplarım. Belki masam biraz dağınık olabilir, hepsi bu.”

Serenay Sarıkaya Boğaz manzaralı lüks evinin kapılarını ilk kez açtı

Fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay, leopar desenli kanepe oldu.

EVİN ORTASINDA BİR SANAT ESERİ

Sarıkaya, kanepenin “imza parçası” olduğunu söyledi: “Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey, dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum.”

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Serenay Sarıkaya Boğaz manzaralı lüks evinin kapılarını ilk kez açtı

Karanlık yerleri seviyorum

Serenay Sarıkaya, “Evim kabuğumdur, kabuğuma girdiğimde güvende hissederim. Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum” dedi.

Serenay Sarıkaya Boğaz manzaralı lüks evinin kapılarını ilk kez açtı

Serenay Sarıkaya’nın evinin en çok konuşulan detaylarından biri de devasa perdelerle çevrili yatağın tam üzerinde asılı duran ayna.

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#Serenay Sarıkaya#Ortaköy#AD Middle East

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