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Seren Serengil'den 10 bin liralık itibar davası

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#Seren Serengil#Ekrem K.#İtibar Davası
Seren Serengilden 10 bin liralık itibar davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:31

SEREN Serengil, sosyal medya üzerinden kendisine ağır hakaret ettiği iddiasıyla 1100 lira adli para cezasına çarptırılan 16 yaşındaki Ekrem K.’ya 10 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.

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İddiaya göre Ekrem K., Instagram üzerinde Seren Serengil’in fotoğrafının bulunduğu gönderinin altına hakaret içeren yorumlar yaptı.

Serengil savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Ekrem K. hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Mahkeme, Ekrem K.’yı 1100 lira adli para cezasına çarptırdı.

Seren Serengil, ceza davasının ardından kişilik haklarının saldırıya uğradığı ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle Ekrem K.’ya 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.  

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#Seren Serengil#Ekrem K.#İtibar Davası

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