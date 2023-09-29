Seren Serengil'den 10 bin liralık itibar davası

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İddiaya göre Ekrem K., Instagram üzerinde Seren Serengil’in fotoğrafının bulunduğu gönderinin altına hakaret içeren yorumlar yaptı.



Serengil savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Ekrem K. hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Mahkeme, Ekrem K.’yı 1100 lira adli para cezasına çarptırdı.



Seren Serengil, ceza davasının ardından kişilik haklarının saldırıya uğradığı ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle Ekrem K.’ya 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.