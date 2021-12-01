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Seren Serengil: Zayıflama hırsım beni bu noktaya getirdi

#Seren Serengil#Seren Serengil Ameliyat#Dumping Sendromu
Seren Serengil: Zayıflama hırsım beni bu noktaya getirdi

Seren Serengil, yakalandığı Dumping Sendromu’yla mücadele ediyor. 44 kiloya düşen Serengil, gün geçtikçe durumunun kötüye gittiğini söyledi: “Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak”

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İki yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası Dumping Sendromu’na yakalanan Seren Serengil zor günler geçiriyor. Aşırı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, 70 kilodan 44 kiloya kadar düştü.

Hastalığı hakkında yeniden açıklama yapan ünlü isim, durumunun ciddiyetini sevenleriyle paylaştı. 'Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak' diyen Seren Serengil, şunları söyledi:

"Bazen çok önem verdiğimiz şeylerin gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım, çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum...

Çocuk sahibi olmak istedim, yıllar içerisinde hormon tedavilerimi oldum. Şiştim şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük bir tramvaydı bunlar. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi.

Mide ameliyatı olmuştum, bunda bir problem yaşamadım. Ancak sonra yaptırdığım ameliyat çok agresif bir ameliyatmış. Meğer o ameliyatın en yapılmaması gerekeni yapılmış. Hani 250–300 kilolara çıkıyorsun da ölmek üzeresin, son çıkış olarak bu ameliyatı yapıyorlar.

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Ben bu ameliyata gittiğimde, doktor bana uygulanabileceğini söyledi ama ben 70 kiloydum. Yani 70 kilo bir hastaya bu ameliyatın yapılmaması gerekiyormuş. Karaciğer yağlanmam vardı ama üst boyutta değildi. Bu ameliyatı olduktan iki ay sonra fenalaşmalarım başladı...

Çok yemek yiyorum ama neresi kesildiyse bağırsağımın, doktorumla asla konuşamadığım için ve videosunu bize vermediği için... Yemek yiyorum ama iyi enzimleri vücut almıyor. Yani ne yersem yiyeyim yaramıyor...

Son gittiğim doktor 'Bu durumu geriye döndürmemiz gerekiyor' dedi ama geriye döndürmekte çok zor şu anda, her şey çok zor. Bu ameliyatın hayati riski olduğunu söylediler...

Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak ve zaten karaciğer yetmezliğinden siroz olacağım. Zaten ölüp beni kaybedeceksiniz. Geri dönüşüm ameliyatını yapmak zorundayım. Hayat doluyum, iyileşmek istiyorum."

44 KİLOYA DÜŞTÜM

Ünlü sunucu, geçtiğimiz gün de 44 kiloya kadar düştüğünü ifade ederek, "Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 santim boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için." demişti.

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DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir.

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