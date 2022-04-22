Seren Serengil: Soyadımı sadece Mustafa’ya veririm

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Seren Serengil önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kuaför çıkışı sevgilisi Mustafa Tohma ile objektife yansıyan Serengil, göz önünde olan bir sanatçı olduğundan giyimine ve bakımına özen gösterdiğini söyledi.

ALIRIM DEMEM

Mustafa Tohma’ya, Brooklyn Beckham’ın eşinin soyadını aldığı hatırlatılarak “Siz evlenirseniz, Seren Hanım’ın soyadını alır mısınız?” diye soruldu. Tohma, “Seren’in benim soyadımı kullanması onur verir. Serengil soyadı da onurlu bir soyadı ama alırım demem” dedi. Serengil de “Bir tek Mustafa Tohma’ya soyadımı verebilirim” diye konuştu.

ÇİFTÇİYİM

Birçok kişinin ne iş yaptığını merak ettiğini belirten Mustafa Tohma, “Çiftçilikle uğraşıyorum. Buğday hasadı yaklaşıyor, onunla ilgileneceğim. Bir de kendi zeytinyağımı üretiyorum” dedi.