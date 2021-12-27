Seren Serengil günler sonra canlı yayında: Artık yemek yiyorum!

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Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil, 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti. Bir süredir serumla beslenen 50 yaşındaki sunucu, 17 Kasım Cuma günü ameliyat masasına yattı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına yavaş yavaş kavuşan Seren Serengil günler sonra 'Söylemezsem Olmaz' programında yer aldı. Doktoruyla beraber canlı yayında ameliyat sürecini anlatan ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğumu kaybetmişken 76 kiloydum. İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Benim de hatam var burada. Benim tanıdıklarımın hiç birisi obez değildi, bu ameliyatı yaptırdıklarında. Son derece erteleyen umursamayan bir yapım vardı benim.

Sizlerde benim ailemsiniz herkes her şeyi biliyor. Baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum. Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım. Yemek yiyorum şimdi. 'Aaa, fenalaşmadım. Saniyesinde tuvalete gitme gereği duymadım' diyorum. Kesinlikle yanlış ameliyatı yapan doktorla hukuki süreç devam ediyor.” dedi.

Serengil'in ameliyatını gerçekleştiren Dr. Alper Çelik ise, "İki durum söz konusu... Gerçekten hatalı bir işlem olabilir ya da hastanın bünyesi kaldıramıyor olabilir. Belli bir aşamadan sonra bu hastalıklar geri dönülemez hale geliyor. İnce bağırsakların çok ciddi bir kısmı devre dışı bırakılmış. Oradaki problemi hemen düzelttik. Alt mideyi bulmak için 30-45 dakika uğraştık. Alt mide ile üst mide arasındaki bağlantı kapatılmıştı. Gıda sadece üst mideye giriyordu. İnce bağırsağın uzunluklarını ölçünce ve devre dışı bırakılanları görünce ince bağırsakları hemen düzelttik. Birkaç ay sonra karaciğer iyileşecek bünye güçlenecek riskler azalmış olacak. Bu yapılan işlemler hayatınıza da engel olmayacak. Alt midesiz de devam edilebiliyor. Bizim hedefimiz 55 kilo. Şu an ki ameliyatımız daha frenleyici olacaktır. Seren Hanım tam anlamıyla iyileşmesi 1,5 yıl sürecek 3-4 hafta eski enerjisine kavuşacak.” dedi.

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Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.