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Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun itirazı reddedildi

#Seren Serengil#Bircan Bali#Gülşen
Seren Serengil, Bircan Bali ve Artonun itirazı reddedildi
Özge Eğrikar

ŞARKICI Gülşen’in “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini hedef gösterip hakaret ettikleri iddiasıyla 1 ay konuşmama kararı aldırdığı sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto mahkemeye itirazda bulundu.

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İddiaya göre sunucular, Gülşen’i, “Lolipop” adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirmişti.

Şarkıcı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulunmuştu. Talebi haklı bulan mahkeme, davalıların 1 ay süreyle Gülşen’e yönelik hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetmişti. Üç sunucu kararla ilgili itiraz dilekçesi verdi.

Ancak mahkeme, önceden verilen tedbir kararının yasanın amacına uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti. 

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NE OLMUŞTU?

‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programın sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, şarkıcı Gülşen’i, ‘Lolipop’ adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirdi.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun kişisel hırs ve husumetle haber verme sınırını aşarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia eden Gülşen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Dilekçede, “Davalılar, ülkenin halihazırda hiçbir problemi yokmuş gibi gerçek dışı beyan ve iddialarla, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde Gülşen’i gündemin birinci sırasına çıkarmaya çalışmaktadır. Davalılar, programın reytingini arttırmak uğruna gerçeğe aykırı bir şekilde Gülşen’in toplum önündeki itibarını sarsmaya ve kişilik haklarına saldırıda bulunmaktadır. Gülşen’i hedef göstererek alenen hakaretlerde bulunan ve psikolojik şiddet uygulayan davalıların bu eylemine son vermesi için mahkemenizden tedbir kararı verilmesini istiyoruz” denildi.

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Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Gülşen’i haklı buldu. Mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay süreyle Gülşen’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Mahkeme, davalıların tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.

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