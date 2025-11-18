×
Seren Serengil annesine seslendi: Beni bırakma olur mu?

Güncelleme Tarihi:

#Seren Serengil#Nevin Teoman#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 14:52

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nevin Teoman’ın durumu ciddiyetini koruyor. Seren Serengil, annesi için dua istedi.

14 Kasım’da kalçası kırılan Nevin Teoman’ın durumu dün ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. Serengil, sosyal medya hesabından “Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum” dedi.

Durumun ciddiyetinin artması üzerine Serengil, Sağlık Bakanına seslenerek, “Annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidi ve ciğerlerinde su birikmesi nedeniyle yoğun bakımda. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim ama lütfen yardım edin” çağrısında bulundu.

SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu çağrının ardından Sağlık Bakanlığı, Nevin Teoman’ın Fethiye’de tedavi gördüğü hastaneye ambulans helikopter gönderdi.

Seren Serengil, son paylaşımında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek annesi için yeniden dua istedi:

“Canım annem… Bırakma olur mu beni? Çünkü ben sensiz nasıl baş edeceğimi bilmiyorum…”

