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Serdar Ortaç'tan Kuruçeşme'de altıncı konser!

Güncelleme: 1 saat önce

#Serdar Ortaç#Kuruçeşme Açıkhava#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
Serdar Ortaçtan Kuruçeşmede altıncı konser

Serdar Ortaç önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

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Ünlü popçu, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamındaki 6’ncı konserini verdi.

Serdar Ortaçtan Kuruçeşmede altıncı konser

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, gördüğü yoğun ilgi karşısında hissettiği mutluluğu “Kaçıncı konser, hâlâ kalabalık. Şükür, sevilmek güzel” sözleriyle dile getirdi. Hit şarkılarını sanatçı dostlarının seslendirdiği “Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1” adlı proje albümünün ikincisi için kolları sıvayan Ortaç, sürpriz bir düet hazırlığında olduğunu da duyurdu: “Aleyna Tilki ile bir şarkı okuyacağım.”

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