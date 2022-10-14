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Serdar Ortaç'tan evlilik tavsiyeleri

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#Serdar Ortaç#Chloe Loughnan#Serdar Ortaç Chloe Loughnan
Serdar Ortaçtan evlilik tavsiyeleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 08:10

Serdar Ortaç önceki akşam Ataşehir Watergarden İstanbul’daki Muamma Plus’ta sahneye çıktı.

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Dansçıları eşliğinde sahne alan ünlü popçu, sevilen şarkılarını seslendirdi. 5 yıllık eşi Chloe Loughnan’dan 2019 yılında boşanan Ortaç, dinleyicileri arasındaki evli çiftlere “Ben evliliği beceremedim, siz de beceremeyin istiyorum” diye takıldı.

AKIL HASTASI İŞİ

Özeleştirilerde de bulunan şarkıcı, evlilikle ilgili tavsiyeler verdi: “Şaka bir yana, sevdiklerinize çok sinirlenmeyin. Ani kararlar vermeyin. Sonra çok pişman olursunuz. Örnek var burada, bakın; ben çok pişman oldum. Evliliğimi yürütemedim.”

Serdar Ortaç, bekârlara da “Evlenmeyin, evlenince her şey çok değişiyor. Evlilik akıl hastası işi” dedi.

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