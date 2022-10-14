Serdar Ortaç'tan evlilik tavsiyeleri

Haberin Devamı

Dansçıları eşliğinde sahne alan ünlü popçu, sevilen şarkılarını seslendirdi. 5 yıllık eşi Chloe Loughnan’dan 2019 yılında boşanan Ortaç, dinleyicileri arasındaki evli çiftlere “Ben evliliği beceremedim, siz de beceremeyin istiyorum” diye takıldı.

AKIL HASTASI İŞİ

Özeleştirilerde de bulunan şarkıcı, evlilikle ilgili tavsiyeler verdi: “Şaka bir yana, sevdiklerinize çok sinirlenmeyin. Ani kararlar vermeyin. Sonra çok pişman olursunuz. Örnek var burada, bakın; ben çok pişman oldum. Evliliğimi yürütemedim.”

Serdar Ortaç, bekârlara da “Evlenmeyin, evlenince her şey çok değişiyor. Evlilik akıl hastası işi” dedi.