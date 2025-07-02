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Serdar Ortaç üzdü... Yeniden tekerlekli sandalyede

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Kıbrıs#MS Hastalığı
Serdar Ortaç üzdü... Yeniden tekerlekli sandalyede
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 16:51

Serdar Ortaç, Kıbrıs konseri sonrası Ercan Havalimanı’nda tekerlekli sandalyeyle objektife yansıdı. MS hastalığıyla mücadele eden ve yürümekte zorlanan ünlü şarkıcının bu halleri sevenlerini üzdü.

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Serdar Ortaç önceki gün Kıbrıs konseri sonrası Ercan Havalimanı’nda görüntülendi. Uzun yıllar kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç’ın yürümekte zorlandığı ve tekerlekli sandalyeyle uçağa kadar gittiği görüldü.

Ünlü popçunun bu halleri sevenlerini üzdü.

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde “Artık yürüyebiliyorum” diyerek mutluluğunu paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, haziran ayında Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum, dün sürdüm” açıklamasıyla hayranlarını sevindirmişti.

Serdar Ortaç üzdü... Yeniden tekerlekli sandalyede

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Serdar Ortaçın mutluluğu: Artık yürüyebiliyorum
#SERDAR ORTAÇ#NESRİN ORTAÇ
Serdar Ortaç'ın mutluluğu: Artık yürüyebiliyorum!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#Serdar Ortaç#Kıbrıs#MS Hastalığı

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