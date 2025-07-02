Serdar Ortaç üzdü... Yeniden tekerlekli sandalyede

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Serdar Ortaç önceki gün Kıbrıs konseri sonrası Ercan Havalimanı’nda görüntülendi. Uzun yıllar kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç’ın yürümekte zorlandığı ve tekerlekli sandalyeyle uçağa kadar gittiği görüldü.

Ünlü popçunun bu halleri sevenlerini üzdü.



Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde “Artık yürüyebiliyorum” diyerek mutluluğunu paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, haziran ayında Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum, dün sürdüm” açıklamasıyla hayranlarını sevindirmişti.