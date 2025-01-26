Serdar Ortaç: Lara haklı hastayım

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Geçen cuma akşamı Etiler’de görüntülenen Ortaç, “Lara’yı çok severim. Doğru söylemiş, hastayım ve tedavi olmam lazım” dedi.

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü popçu, yorgun göründüğünü söyleyen muhabirlere şöyle karşılık verdi:

“Pınar diye bir hanımefendiye şarkı verdim, onun için 10 saattir stüdyodaydım. Şimdi evime gidiyorum.” Geçen hafta verdiği konserde “Evlilik akıl işi değil” diyen Ortaç, Chloe Loughnan’la biten evliliğiyle ilgili pişmanlık yaşayıp yaşamadığı sorusunu da “Bazen insanlar eğlensin diye sahnede espriler yapıyorum. Yoksa bir pişmanlığım yok” diye yanıtladı.