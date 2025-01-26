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Serdar Ortaç: Lara haklı hastayım

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#Serdar Ortaç#Lara#MS
Serdar Ortaç: Lara haklı hastayım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 11:51

Serdar Ortaç, şarkıcı Lara’nın “Serdar’ın sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil, yardım almalı” sözleri hakkında konuştu.

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Geçen cuma akşamı Etiler’de görüntülenen Ortaç, “Lara’yı çok severim. Doğru söylemiş, hastayım ve tedavi olmam lazım” dedi.

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü popçu, yorgun göründüğünü söyleyen muhabirlere şöyle karşılık verdi:

Serdar Ortaç: Lara haklı hastayım

“Pınar diye bir hanımefendiye şarkı verdim, onun için 10 saattir stüdyodaydım. Şimdi evime gidiyorum.” Geçen hafta verdiği konserde “Evlilik akıl işi değil” diyen Ortaç, Chloe Loughnan’la biten evliliğiyle ilgili pişmanlık yaşayıp yaşamadığı sorusunu da “Bazen insanlar eğlensin diye sahnede espriler yapıyorum. Yoksa bir pişmanlığım yok” diye yanıtladı.

 

 

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#Serdar Ortaç#Lara#MS

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