Serdar Ortaç: Kumarda 15 ev gitti

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Ünlü popçu “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti! Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin. Eşeklik mi, büyük eşek oğlu eşeklik. Büyük hata!”

ÖLENE KADAR PİŞMAN OLACAĞIM

Serdar Ortaç, 1999 yılındaki bir ödül gecesinde Kürtçe şarkı söylemek istediğini söyleyince üzerine çatal fırlatılarak protesto edilen Ahmet Kaya ile ilgili yaşadığı pişmanlığı da dile getirdi:

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“Ben sahnedeydim, çatal fırlatmadım. Ama çatal atanlar oldu maalesef. Sahnede olduğum için günah keçisi ben oldum. Ölene kadar da pişman olacağım, kendimi affetmeyeceğim. Annem Urfalı, babam Kastamonulu. Ben doğu düşmanı olsam, anama düşman olurum önce. Cahillikti, çatal benim kafama da geldi.”