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Serdar Ortaç: Kumarda 15 ev gitti

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#Serdar Ortaç#Kumar#Ahmet Kaya
Serdar Ortaç: Kumarda 15 ev gitti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:41

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, “Serbest Vuruş” adlı YouTube programına konuk oldu. Alkol ve kumarı bıraktığını açıklayan ünlü şarkıcı “Para bitti. Bütün kazancımı yedim. Sonra baktım ki 30-40 sene bir lira kazanılmıyor bu işten. İnsan sadece mesleğinden, çalıştığı işten kazanabiliyor. Para bitti, kumar beni bıraktı. Bir evin olsun, ailen olsun yeter” dedi.

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Ünlü popçu “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti! Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin. Eşeklik mi, büyük eşek oğlu eşeklik. Büyük hata!”

Serdar Ortaç: Kumarda 15 ev gitti

ÖLENE KADAR PİŞMAN OLACAĞIM

Serdar Ortaç, 1999 yılındaki bir ödül gecesinde Kürtçe şarkı söylemek istediğini söyleyince üzerine çatal fırlatılarak protesto edilen Ahmet Kaya ile ilgili yaşadığı pişmanlığı da dile getirdi:

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“Ben sahnedeydim, çatal fırlatmadım. Ama çatal atanlar oldu maalesef. Sahnede olduğum için günah keçisi ben oldum. Ölene kadar da pişman olacağım, kendimi affetmeyeceğim. Annem Urfalı, babam Kastamonulu. Ben doğu düşmanı olsam, anama düşman olurum önce. Cahillikti, çatal benim kafama da geldi.”

 

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#Serdar Ortaç#Kumar#Ahmet Kaya

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