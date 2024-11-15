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Serdar Ortaç: Hesaplarımı kapattım

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#Serdar Ortaç#İnstagram Hesabı#X Hesabı
Serdar Ortaç: Hesaplarımı kapattım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 08:42

SERDAR Ortaç, ‘yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma’ suçundan ev hapsine çarptırılmıştı.

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Yaşananlardan sonra Ortaç, sosyal medyadaki paylaşımlarına devam etmişti. Şarkıcı, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşımda bulunarak bir tür günlük tutmaya başlamıştı.

Ortaç, geçen akşam ise Instagram ardından da X hesabını kapattı. Serdar Ortaç, geçen yıllarda katıldığı bir televizyon programında kumar yüzünden 10-15 ev parası kaybettiğini, en son 15 milyon liralık borcunu ödediğini söylemişti:

“Rahmetli babama diyordum ki; ‘Baba, parayı koyacak yer bulamıyorum.’ Babam da ‘Oğlum, paranı bankaya koysana’ diyordu. Ülkedeki tüm bankalarda param vardı ve o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor.”

Serdar Ortaç: Hesaplarımı kapattım

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#Serdar Ortaç#İnstagram Hesabı#X Hesabı

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