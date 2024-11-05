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Serdar Ortaç, 8 odalı 750 m2'lik Boğaz manzaralı villasını satıyor mu? Açıklama geldi

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#Serdar Ortaç#Kumar Borcu#İstinye
Serdar Ortaç, 8 odalı 750 m2lik Boğaz manzaralı villasını satıyor mu Açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 14:21

Serdar Ortaç'ın kumar borçları nedeniyle İstinye sırtlarındaki lüks evini 10 milyon dolara (340 milyon TL)satışa çıkardığı iddia edildi.

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Serdar Ortaç iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Şimdi uyandım. Her yerde 'Serdar evini satıyor' haberleri çıkmış. Hepsi külliyen yalan."

Serdar Ortaç, 8 odalı 750 m2lik Boğaz manzaralı villasını satıyor mu Açıklama geldi

Serdar Ortaç, katıldığı televizyon programında 750 m2'lik evi 4 salon, 8 oda, ve 4 banyodan oluşan evini çalışanlarına bırakacağını açıklamıştı:

"Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar."

Serdar Ortaç, 8 odalı 750 m2lik Boğaz manzaralı villasını satıyor mu Açıklama geldi

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KAZANDIKLARI KUMAR BORCUNA GİTTİ

Serdar Ortaç, hiçbir birikiminin olmadığını, kazancıyla borçlarını kapattığını da anlatmıştı:

* 30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım.

Serdar Ortaç, 8 odalı 750 m2lik Boğaz manzaralı villasını satıyor mu Açıklama geldi

* Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim.

* Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var.

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#Serdar Ortaç#Kumar Borcu#İstinye

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