Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Serdar Ortaç: Bu yaz da rekor kıracağım

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
Serdar Ortaç: Bu yaz da rekor kıracağım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 08:18

Serdar Ortaç, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ve Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nin ikinci gününde sahne aldı.

Haberin Devamı

Ortaç, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, “Kuruçeşme konserlerine başlıyoruz. Geçen yıl burada 13 kez sahne aldım. Bu sene yine burada rekor kıracağım. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Konserlerimin bu kadar dolu olmasının sebebi, beni sevmeleri” dedi.

Serdar Ortaç: Bu yaz da rekor kıracağım

Ortaç’ı izlemeye annesi Nesrin Ortaç da geldi. Şarkıcı, “Annem ‘sarışın kızlardan uzak dur’ derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?” sözlerinin ardından ‘Karabiberim’ şarkısını seslendirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Ortaç#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı
Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısının gizemi 35 yıldır çözülemiyor Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde

'Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısı'nın gizemi 35 yıldır çözülemiyor! 'Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde'

#Dark Avenger
1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık