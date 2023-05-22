Serdar Ortaç: Bu yaz da rekor kıracağım

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Ortaç, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, “Kuruçeşme konserlerine başlıyoruz. Geçen yıl burada 13 kez sahne aldım. Bu sene yine burada rekor kıracağım. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Konserlerimin bu kadar dolu olmasının sebebi, beni sevmeleri” dedi.

Ortaç’ı izlemeye annesi Nesrin Ortaç da geldi. Şarkıcı, “Annem ‘sarışın kızlardan uzak dur’ derdi. Ama ben annemi dinlemedim. Bak sonra neler oldu?” sözlerinin ardından ‘Karabiberim’ şarkısını seslendirdi.