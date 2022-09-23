Serdar Gökhan'ın iddialarına Nurgül Yeşilçay'dan cevap!

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Festivalde Türk sineması için özel bir gece organize edilmiş, usta oyuncu Serdar Gökhan, etkinliğe katılan Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay’ın kendileriyle aynı sahneye çıkmak istemediklerini öne sürmüştü:

“12 oyuncuyu sahneye davet ettiler. İki boş sandalyeye o iki arkadaşın oturması lazım. Yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar. Kulisten ‘Ben gelmem, ben çıkmam’ diye sesler duyduk.”



Serdar Gökhan, Burak Özçivit’e sert çıkmıştı: “Kulağımın kılı kadar üzerimde etkisi yok. Önce oyunculuk öğrensin.”

ORGANİZASYON SIKINTISI

Önceki gün “Amadeus” oyununun prömiyerinde görüntülenen Nurgül Yeşilçay, durumun yansıtıldığı gibi olmadığını, organizasyonda aksaklık yaşandığını söyledi:

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“Organizasyon sıkıntısı oldu. Her zaman olabilecek şeyler. Serdar Bey’i kim üzdüyse karşısında beni bulur. Öyle bir şey olabilir mi, o bizim baş tacımız!”



Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit, festivalin açılış töreninde yan yana oturmuştu.