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'Serçenin Gözyaşı'nın ilk gösterimi kadın mahkumlara

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#Serçenin Gözyaşı#Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu#Aysun Akyüz Mehdiabbas
Serçenin Gözyaşının ilk gösterimi kadın mahkumlara
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:27

AYSUN Akyüz Mehdiabbas’ın yönettiği “Serçenin Gözyaşı” önceki gün ilk kez Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahkûmlara izletildi.

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Mehdiabbas, “Filmimize benzer konulardan burada tutuklu çok kadın var. Kadın mahkumlar filmin birçok sahnesinden etkilendi. İntikamın alındığı, kötülerin cezasını bulduğu yerde inanılmaz alkış koptu.

Final sahnesinde herkesle beraber ayağa kalktılar, kadına şiddet kurbanı olan bütün kadınları andılar” açıklamasını yaptı.

Oyuncular Arzu Cabar, Sedef Şahin, Gülsüm Sayar ve Özlem Gürses filmi mahkûmlarla izledi. Şahin, “Bir arkadaş canlandırdığım karakter için ‘aynısını yaşadım’ dedi. Filmden sonra da bana sarılmak istedi ve ‘umut oldunuz’ dedi.

Bütün rolü bunun için oynamıştım” dedi. Gazeteci Ali Eyüboğlu’nun aynı adlı kitabından beyazperdeye aktarılan film, 20 Ekim’de vizyona girecek. 

Serçenin Gözyaşının ilk gösterimi kadın mahkumlara

Evren Erler ve Arzu Cabar, filmde birlikte rol alıyor.

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#Serçenin Gözyaşı#Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu#Aysun Akyüz Mehdiabbas

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