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Serçenin Gözyaşı'nda kadın dayanışması

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#Serçenin Gözyaşı#Ali Eyüboğlu#20 Ekim
Serçenin Gözyaşında kadın dayanışması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:31

GAZETECİ Ali Eyüboğlu’nun gerçek bir yaşam öyküsünden kaleme aldığı “Serçenin Gözyaşı”, 20 Ekim’de vizyonda olacak.

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 Yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu’nun yaptığı yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin senaryosunu Şengül Boybaş yazdı.

Kadınlara “Artık susma! Konuşman lazım” mesajı veren yapımın oyuncu kadrosunda Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Arzu Cabar, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı gibi isimler yer alıyor.

Serçenin Gözyaşında kadın dayanışması

Filmin yayınlanan yeni tanıtımında katledilen kadınların isminin ve fotoğraflarının yer aldığı sahne sosyal medyada dikkat çekti.

Münevver Karabulut’un fotoğrafının çıktığı an, oturanların ayağa kalkarak “Burada” diye seslenmesi duygusal anlar yaşattı. Film, öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliği taşıyor.

 

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#Serçenin Gözyaşı#Ali Eyüboğlu#20 Ekim

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