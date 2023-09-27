Serçenin Gözyaşı'nda kadın dayanışması

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Yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu’nun yaptığı yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin senaryosunu Şengül Boybaş yazdı.
Kadınlara “Artık susma! Konuşman lazım” mesajı veren yapımın oyuncu kadrosunda Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Arzu Cabar, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı gibi isimler yer alıyor.
Filmin yayınlanan yeni tanıtımında katledilen kadınların isminin ve fotoğraflarının yer aldığı sahne sosyal medyada dikkat çekti.
Münevver Karabulut’un fotoğrafının çıktığı an, oturanların ayağa kalkarak “Burada” diye seslenmesi duygusal anlar yaşattı. Film, öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliği taşıyor.