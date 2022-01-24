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Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladıkSeray Sever'den hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık#Seray Sever
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Seray Sever'den hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık

#Seray Sever#Yasemin Özilhan#Hülya Avşar
Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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5 ayı tamamladık

Seray Sever, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu ve ikiz bebek beklediğini duyurmuştu. Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, ayna karşısında çektiği karnı burnunda pozunu takipçilerinin beğenisine sunup şu notu yazdı: “5 ayı tamamladık. Minnoşlar hızla büyüyorlar. Yüce Rabbim her anne adayına yavrusunu sağlıkla ve kolaylıkla, hayırlısıyla kucağına almayı nasip etsin. Tüm anne olmak isteyenlere hayırlı evlatlar nasip etsin.”

Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık

Kar stili

Yasemin Özilhan kar tatiline çıktı. Stiliyle dikkatleri üzerine çeken Özilhan, karlar arasında verdiği pozları Instagram takipçileriyle paylaştı. Özilhan’ın tatil karelerine hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.

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Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık

Acelem var

Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Zorlu Alışveriş Merkezi’ne girerken görüntülendi. Hızlı adımlarla AVM’ye giren şarkıcı, muhabirlerin rap’çi Uzi ile olan ilişkisi ve annesinden bu konuda veto yemesiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Kusura bakmayın, çok acelem var. Sonra konuşalım lütfen.” Tilki, çıkışta görüntü vermemek için ise alışveriş merkezinin otoparkından ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık

Nikah için geri sayım

Evlilik kararı aldıkları konuşulan Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik, “Mahşer-i Cümbüş” oyununu izledi...

Ünlü oyuncu Ahmet Kural önceki akşam avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le Trump Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Çift, “Mahşer-i Cümbüş” oyununu Trump Sahne’de izledi. Kural, “Oyuncular arkadaşlarımız. Yoğun çalışma temposuna güzel bir ara vermek istedik. Bu fırsatı kaçırmayıp oyunu izlemeye geldik” dedi.

Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık

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Oyuncu, kulise geçerek yakın arkadaşı Burak Satıbol ve Ayhan Taş ile fotoğraf çektirdi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik’in nisan ayında Kıbrıs’ta nikâh masasına oturacağı öğrenildi. Ünlü çift, haziranda ise İstanbul’da görkemli bir düğün yapacak.

Sonra konuşalım

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Porsche marka aracından inen Çilingiroğlu, arkadaşıyla Bebek Otel’e giriş yaptı. Çilingiroğlu gazetecilerin sorularına yanıt vermeyip “Sonra konuşalım” dedi. (Behlül AYDIN)

Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık

Hoş geldiniz 40’lı yaşlarım

Ünlü oyuncu Sedef Avcı önceki gün doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşları arasında özel bir kutlama yapan Avcı fotoğraflarına, “Hoş geldiniz 40’lı yaşlarım” notunu yazdı.

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Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık

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#Seray Sever#Yasemin Özilhan#Hülya Avşar

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