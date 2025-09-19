×
Seray Sever: Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 07:57

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül’le evlenen Seray Sever ilginç bir açıklama yaptı. Ünlü sunucu, konuk olduğu programda “Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu” dedi.

‘SENİ KAFESLİYOR’ DEDİLER

Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan Seray Sever, 2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı: “Kocam benim ruh eşim. İlk karşılaşmada ‘ruhlardı konuşan’ dedim. Benden 10 yaş küçük olması, ‘küçük erkeklerden hoşlanmam’ ezberimi bozdu. İstanbul-Bodrum arasında aramızı bozmaya çalışanlar oldu; aralarında ünlüler de vardı. ‘Seni burada kafesliyor’ diye fitne atanlar çıktı ama biz kenetlendik.”

TELEFONUNU KURCALAMAM

2022’de ikiz kızları Sofia ve Alya’yı kucağına alan Seray Sever, çocuklardan sonra eşiyle arasındaki aşkın dönüştüğünü söyledi: “8 kez tüp bebek denedim, 49’umda anne oldum. Çok zor bir doğum sürecinden çıktım ama aşk çocuklarla başka bir şeye evrildi. Kocamı ‘Ölene kadar yanımda olsun’ dediğim bir yerden seviyorum. Güven bizim için esas. Konum paylaşımı var, telefon çaldığında açar. İlk kez telefonunu kurcalamadığım bir adam var hayatımda.”

O program faciaydı

Seray Sever, “Dünya Güzellerim” programı nedeniyle mahkemelik olduğunu da açıkladı: “Dünya Güzellerim benim için faciaydı. Moderasyon için gittim. Set yürümedi, planlar tutmadı. Paramızı alamadık, davalığız. Hevesim vardı ama işkenceye döndü.”

