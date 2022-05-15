Seray Sever bebeklerine özel hemşire ile bakıyor

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Evde geçirdikleri ilk günü anlatan Sever, şöyle konuştu:

“Anneler Günü’nde çıktık. Bizim her şeyimiz özel günde oluyor! Evde ilk gece iyiydi. Bebekler çok minik oldukları için evde özel bakım hemşiremiz var. Çocuklar daha güvende olsun diye yardımcı oluyorlar. Hastanede de zaten kaldığımız 20 gün boyunca çift hemşire onlarla ilgilendi. Bu düzene evde de devam etmek istedik. İyiler, çok hızlı kilo almaya başladılar. Bugün hatta banyomuzu yaptık. Gün sadece onlarla geçiyor. Emzir, altını değiştir, gazını çıkar, mamasını yedir. Bir saat geçiyor yine aynı şey. Başka bir şey yapmıyoruz yani şu an.”