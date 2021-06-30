Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Seray Kaya'nın istismar açıklaması...

Elmalı davasında yaşanan üzücü olay sonrasında, ünlü isimlerden destek mesajları gelirken, oyuncu Seray Kaya’da küçük yaşta başına gelen acı bir olaydan bahsederek, “Artık korkmuyorum” açıklamasında bulundu. Oyuncu Seray Kaya da arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını söyledi ve "Ben de çocuktum!" diyen 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" sözleriyle çocuk istismarlarına tepki gösterdi. Kaya, “Sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim” diyerek destek verdi.

SERAY KAYA KİMDİR?

Genç oyuncu Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterine hayat verdi. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırdı. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" rolünü üslendi. 2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakaladı. Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakteriyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Son olarak, 2020'den 2021'e kadar Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırdı.

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