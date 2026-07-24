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Seray Kaya: Ailemi utandıracak bir şey yapmadım

Güncelleme Tarihi:

#Seray Kaya#Sahra Işık#İdrıs Aybirdi
Seray Kaya: Ailemi utandıracak bir şey yapmadım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:00

Adı, Sahra Işık ile İdris Aybirdi’nin boşanma sürecindeki ihanet iddialarıyla anılan Seray Kaya, sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, “Kendimi ve ailemi utandıracak bir şey yapmadım. Aile kavramına önem veririm. Ne bir aile ne de bir çocuğa zarar verecek bir adım atarım” dedi.

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ORTADA ÇOCUK OLDUĞU İÇİN SESSİZ KALDIM

Son günlerde adının Sahra Işık ile İdris Aybirdi’nin boşanma sürecindeki ihanet iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından ilk kez konuşan Seray Kaya, sessiz kalmayı bilinçli olarak tercih ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, “Bu konuda sessiz kalma tercihim iddia edilen şeylerin doğru olduğundan değil, konunun hassas olmasından kaynaklanıyor. Ne kendimi ne de ailemi utandıracak bir şey yaptım. Konunun gerçekliğini ispatlayacak her şey bende olmasına rağmen ortada bir çocuk olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyorum” diye konuştu.

O PROBLEMİN İÇİNDEK KİŞİ BEN DEĞİLİM

İddiaların odağına neden çekildiğini bilmediğini söyleyen oyuncu, “Belki de karşı tarafa bazı şeyleri yanlış yansıtılmıştır, bilmiyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Israrla içine dahil edilmeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün; ben ve ailem gerçeği biliyoruz. Ben aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aile ne de bir çocuğa zarar verecek bir adım atarım” ifadelerini kullandı.

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Vücudum morluklar içinde

Seray Kaya, geçtiğimiz aylarda dijital platformda yayınlanan “Sultana” adlı projesinin çekim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çekimlerin oldukça zorlu geçtiğini belirten oyuncu, “Yaptık bitti, çok şükür, klibimiz de çıktı. O kadar zormuş ki. Vücudumda morluklar oluştu ama çok şükür bitirdik” dedi.

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#Seray Kaya#Sahra Işık#İdrıs Aybirdi

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