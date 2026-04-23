Serap Paköz meme kanserine yakalandı: Kemoterapi süreci başladı!

#Serap Paköz#Meme Kanseri#Kemoterapi
Serap Paköz meme kanserine yakalandı: Kemoterapi süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 10:29

Sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla meme kanserine yakalandığını açıkladı. Kuaför koltuğundan çektiği video ile sürecini ilk kez gözler önüne seren ünlü sunucu, sözleriyle hem endişelendirdi hem de ilham verdi.

“Hayatıma ‘kanser’ kelimesi girdi”

Yıllardır sabah kuşağı programlarıyla izleyici karşısına çıkan Paköz, yaşadığı süreci samimi bir dille anlattı. Yaklaşık bir ay önce hayatının değiştiğini belirten sunucu, “10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım, 11 Mart’ta meme kanseri tanısı konmuş bir kadındım” sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

Serap Paköz meme kanserine yakalandı: Kemoterapi süreci başladı

Kemoterapi süreci başladı

Paköz, 30 Mart itibarıyla kemoterapi tedavisine başladığını ve bu zorlu yolculukta güçlü kalmaya çalıştığını ifade etti. Saçlarının dökülmesinin sürecin bir parçası olduğunu vurgulayan ünlü isim, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!”

“Perukların arkasına saklanmayacağım”

Kuaför koltuğundan yaptığı paylaşımın yalnızca bir saç kesimi olmadığını belirten Paköz, bunun aynı zamanda bir kabulleniş ve özgürleşme olduğunu söyledi. Süreci tüm gerçekliğiyle yaşamayı tercih ettiğini vurgulayan sunucu, “Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım” dedi.

Bandana ve bereleriyle bu dönemi zarafetle geçireceğini ifade eden Paköz, dökülen her saç telini “şifaya yer açan bir vedaymış gibi” uğurladığını da sözlerine ekledi.

Serap Paköz meme kanserine yakalandı: Kemoterapi süreci başladı

Farkındalık mesajı verdi

Kendi deneyimlerini paylaşarak farkındalık yaratmak istediğini belirten Paköz, takipçilerinden gelen soruları da yanıtlayacağını söyledi. Ünlü sunucu, “Bu süreçte başka bir bakış açısıyla meme kanseri konusunda farkındalık yaratabilirsem ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

“Bu yoldan daha parlak çıkacağız”

Paköz, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, “Hayatın her mevsimine eyvallah... Biz bu yoldan çok daha parlak bir ışıkla geçeceğiz” dedi.

 

#Serap Paköz#Meme Kanseri#Kemoterapi

