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Sera Tokdemir koronavirüse yakalandı

#Sera Tokdemir#Tozkoparan#Covid
Sera Tokdemir koronavirüse yakalandı

Oyuncu Sera Tokdemir koronavirüse yakalandığını yaptığı paylaşımla duyurdu: Az önce covid pozitif olduğumu öğrendim.

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TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan dizisinde rol alan oyuncu Sera Tokdemir, gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre hastanede kalacak olan Tokdemir, temasta bulunduğu kişileri uyardı:

"Herkese merhaba...gece çok kötü hissederek acile geldim...aldığım serumlar iyi olmamı sağlamayınca, doktor yatışıma karar verdi...ve az önce covid pozitif olduğumu öğrendim...lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın..."

Oyuncu paylaşımında iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da söyledi.

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