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Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü!

Güncelleme Tarihi:

#Nilgün Belgün#Doğa Rutkay#Sadettin Saran
Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 12:10

Ünlü isimler Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

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Televizyon ve sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri, 'Babalar Günü'nü sosyal medya yayınladıkları anlamlı fotoğraflarla kutladı. İşte ünlülerden babalar günü paylaşımları...

BESTE AÇAR

Babacığım…

Babalar günün kutlu olsun.

Sensiz geçen 9. Babalar günüm.

En büyük özlemim…

Bugün yine Kanlıca da buluşacağız, sana en sevdiğin çiçekleri ve en güzel Beste’ni getireceğim.

Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

PINAR ALTUĞ

Canım babam her geçen gün senin kızın olmanın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu daha da iyi anlıyorum ve yine ne kadar şanslıyım ki kızımın babası da aynı senin gibi bir baba.

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

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DOĞA RUTKAY

Şu dünya güzeli üç evladımızla geçen her gün seninle ilgili ne düşünüyoruz biliyor musun?

Sen sevgi dolu, harika, nazik, şefkatli, anlayışlı, sakin, komik, problem çözücü, dert etmeyici, şifacı, bilgili, görgülü, çok sevecen, hiç bir istek karşısında üşenmeyen, çocukların tüm hayallerini gerçekleştirmeye çalışan, gerçekçi, dürüst, cömert, cesur, basketçi, yüzücü, çok iyi makarnalar yapan çok enfes bir babasın.

Baba gibi babalar günün kutlu olsun seni seviyoruz.

Emre & Piraye & Rutkay ve ben

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

 

ZAFER ALGÖZ

Cekko Babam… Sensiz ilk babalar günümüz ve ilk Kurban Bayramı’mız…Mekanın Cennet Olsun.

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

THEO KALYONCU

Canım babam, 48 senedir oğlun ve babam olmanın gururunu yaşadım, bize sadece bugün değil her gün Babalar Günü, iyi ki varsın, seni çok seviyorum.

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

ASLI HÜNEL

Annem ve babam…

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Başta rahmetli babamın ve gerçek manada baba olan herkesin bu özel gününü kutlarım.

Babam huzurla uyu mekanın cennet olsun…(tüm yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim hepsinin mekanları cennet olsun)

Sevdiklerimize uzun ömür dilerim

Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutlarım. Sağlıkla nicelerine erişelim.

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

AÇELYA AKKOYUN

Babalar Günü’müz kutlu olsun, babalık duygusu duyan herkese sevgiler olsun öncelikle.

Baba elini tutandır, baba varlığını kalbinin içine şefkat ve sevgiyle yapabilirsin diye fısıldayıp, elini bıraktığında da onun sesiyle yola bakabilmektir.

Benim babam, Ejder Akkoyun, Allah rahmet eylesin hayatı boyunca bize şefkati, hayvanlar üzerinden, doğanın üzerinden, insanın yaratılışına mizahi, analitik ve tabii ki kabulle bakmamız için mücadele verdi (elbette kendi yaratılışıyla getirdiklerini unutmayarak) kendi diliyle. Ben babamı hep duydum çünkü sadece kulağımla dinlemedim, gözlerinin derinliklerinde kayboldum, gözlerinin derinlikte de kendimi buldum. Evlat, babayla tamamlanır, tamamlanmamış ilişkiler varsa tamamlanması niyetiyle. Vefat eden babalara da zihin de tamamlayacağımız anları oluşturmamız için kabul zaman dilimleri öneriyorum.

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(Baba sevgisi varsa neden korkulur hayatta...)

Babalar Günümüz kutlu olsun.

Bayramınız mübarek olsun.

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

MELEK BAYKAL

Canım babam… Özlemin giderek büyüyor yüreğimde… Dualarımdasın, rüyalarımdasın… Seni çok seviyorum.

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

NİLGÜN BELGÜN

Siyah beyaz film gibi biraz…

Babalar Günü ve bayramınız kutlu olsun.

Benim babamla aramda 22 yaş vardı.

Beraber dans ederken benim flörtüm zannederlerdi Yakışıklı babamı…

Cennet mekanı olsun nur içinde uyu

Attila Belgün

Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

SADETTİN SARAN

Babamın oğlu ve kızımın babası olmanın tarifsiz mutluluğu…

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Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü

 

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#Nilgün Belgün#Doğa Rutkay#Sadettin Saran

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