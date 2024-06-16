Sensiz geçen dokuzuncu Babalar Günü!

Güncelleme Tarihi:
Televizyon ve sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri, 'Babalar Günü'nü sosyal medya yayınladıkları anlamlı fotoğraflarla kutladı. İşte ünlülerden babalar günü paylaşımları...
BESTE AÇAR
Babacığım…
Babalar günün kutlu olsun.
Sensiz geçen 9. Babalar günüm.
En büyük özlemim…
Bugün yine Kanlıca da buluşacağız, sana en sevdiğin çiçekleri ve en güzel Beste’ni getireceğim.
Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.
PINAR ALTUĞ
Canım babam her geçen gün senin kızın olmanın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu daha da iyi anlıyorum ve yine ne kadar şanslıyım ki kızımın babası da aynı senin gibi bir baba.
Şu dünya güzeli üç evladımızla geçen her gün seninle ilgili ne düşünüyoruz biliyor musun?
Sen sevgi dolu, harika, nazik, şefkatli, anlayışlı, sakin, komik, problem çözücü, dert etmeyici, şifacı, bilgili, görgülü, çok sevecen, hiç bir istek karşısında üşenmeyen, çocukların tüm hayallerini gerçekleştirmeye çalışan, gerçekçi, dürüst, cömert, cesur, basketçi, yüzücü, çok iyi makarnalar yapan çok enfes bir babasın.
Baba gibi babalar günün kutlu olsun seni seviyoruz.
Emre & Piraye & Rutkay ve ben
ZAFER ALGÖZ
Cekko Babam… Sensiz ilk babalar günümüz ve ilk Kurban Bayramı’mız…Mekanın Cennet Olsun.
THEO KALYONCU
Canım babam, 48 senedir oğlun ve babam olmanın gururunu yaşadım, bize sadece bugün değil her gün Babalar Günü, iyi ki varsın, seni çok seviyorum.
ASLI HÜNEL
Annem ve babam…
Başta rahmetli babamın ve gerçek manada baba olan herkesin bu özel gününü kutlarım.
Babam huzurla uyu mekanın cennet olsun…(tüm yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim hepsinin mekanları cennet olsun)
Sevdiklerimize uzun ömür dilerim
Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutlarım. Sağlıkla nicelerine erişelim.
AÇELYA AKKOYUN
Babalar Günü’müz kutlu olsun, babalık duygusu duyan herkese sevgiler olsun öncelikle.
Baba elini tutandır, baba varlığını kalbinin içine şefkat ve sevgiyle yapabilirsin diye fısıldayıp, elini bıraktığında da onun sesiyle yola bakabilmektir.
Benim babam, Ejder Akkoyun, Allah rahmet eylesin hayatı boyunca bize şefkati, hayvanlar üzerinden, doğanın üzerinden, insanın yaratılışına mizahi, analitik ve tabii ki kabulle bakmamız için mücadele verdi (elbette kendi yaratılışıyla getirdiklerini unutmayarak) kendi diliyle. Ben babamı hep duydum çünkü sadece kulağımla dinlemedim, gözlerinin derinliklerinde kayboldum, gözlerinin derinlikte de kendimi buldum. Evlat, babayla tamamlanır, tamamlanmamış ilişkiler varsa tamamlanması niyetiyle. Vefat eden babalara da zihin de tamamlayacağımız anları oluşturmamız için kabul zaman dilimleri öneriyorum.
(Baba sevgisi varsa neden korkulur hayatta...)
Babalar Günümüz kutlu olsun.
Bayramınız mübarek olsun.
MELEK BAYKAL
Canım babam… Özlemin giderek büyüyor yüreğimde… Dualarımdasın, rüyalarımdasın… Seni çok seviyorum.
Siyah beyaz film gibi biraz…
Babalar Günü ve bayramınız kutlu olsun.
Benim babamla aramda 22 yaş vardı.
Beraber dans ederken benim flörtüm zannederlerdi Yakışıklı babamı…
Cennet mekanı olsun nur içinde uyu
Attila Belgün
Babamın oğlu ve kızımın babası olmanın tarifsiz mutluluğu…