Şenol İpek: Her mahalleye kurtarma timi

Haberin Devamı

Ünlü sunucu, destek için devlet kurumlarına da başvuracaklarını belirterek ekibe katılmak isteyenlere seslendi:

“Yaklaşık 250 kişilik bir grup olarak, sivil inisiyatifimizle bir arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz. Bunun resmi dayanağı tabii ki olacak. Devletin organlarından bu anlamda destek alacağız. Mahalle timleri kuracağız. Her mahallede bir arama kurtarma timi oluşturacağız. İstanbul’da beklenen deprem felaketi için hazırlanmamız gerekiyor. Tecrübeli hocaların eğitimleri dahilinde programlar başlatacağız. Eğitim programlarımıza mutlaka katılın, çünkü ekiplerin bilgileri ve tecrübeleri dahilinde ne kadar hızlı arama kurtarma yaptıklarını gördük.”