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Şenol İpek: Her mahalleye kurtarma timi

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#Şenol İpek#İstanbul#Hatay
Şenol İpek: Her mahalleye kurtarma timi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 08:46

Afet sonrası deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Şenol İpek, dayanışma içinde olduğu arkadaşlarıyla beraber bir arama kurtarma ekibi kurmaya hazırlandıklarını açıkladı.

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Ünlü sunucu, destek için devlet kurumlarına da başvuracaklarını belirterek ekibe katılmak isteyenlere seslendi:

“Yaklaşık 250 kişilik bir grup olarak, sivil inisiyatifimizle bir arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz. Bunun resmi dayanağı tabii ki olacak. Devletin organlarından bu anlamda destek alacağız. Mahalle timleri kuracağız. Her mahallede bir arama kurtarma timi oluşturacağız. İstanbul’da beklenen deprem felaketi için hazırlanmamız gerekiyor. Tecrübeli hocaların eğitimleri dahilinde programlar başlatacağız. Eğitim programlarımıza mutlaka katılın, çünkü ekiplerin bilgileri ve tecrübeleri dahilinde ne kadar hızlı arama kurtarma yaptıklarını gördük.”

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#Şenol İpek#İstanbul#Hatay

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