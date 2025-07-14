'Senin tuhaf göbek-kalça danslarına mı razı olalım?' Harbiye şovu Hadise yarattı!

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Pop müziğin ünlü ismi Hadise, 10 ve 11 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da dinleyicileriyle buluştu. Şarkıcının iddialı sahne şovları sosyal medyada ses getirdi.

Hadise’yi izlemeye giden Attila Atasoy, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak popçuya övgüler yağdırdı: “Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim.”

Ancak Nükhet Duru aynı fikirde değildi. Ünlü sanatçı, Atasoy’un paylaşımının altına “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” şeklinde bir yorum yazdı.

ONU ÇEKEMİYORLAR

Attila Atasoy, hem Hadise’yle ilgili yorumunu eleştirenlere hem de Nükhet Duru’ya şöyle yanıt verdi: “Hadise’nin şovunu methettim diye beni tefe koydular. Müthiş kalabalık bir ekip, sahne tasarımı ve koreografiyle sergilenen son derece başarılı bir şovdu. Belçika’da eğitim almış, küçüklüğünden beri dans edip şarkı söyleyen Hadise kardeşimizi niçin çekemiyorlar anlamadım. Türk sahnelerinde gördüğüm en iyi danslı şovları Hadise ve Edis yapıyor. En şaşırdığım eleştiri de Nükhet Duru’dan geldi. ‘Gözlerine perde mi indi Attilacığım’ demiş. Nükhetçiğim bir âlemsin. Senin tuhaf göbek-kalça danslarına mı razı olalım yani?”

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HADİSE’YLE TANIŞMIYORUM

Hadise’nin Harbiye Açıkhava’da sergilediği sahne şovunu yerinde izleyen ve beğenisini sosyal medya paylaşımında dile getiren Attila Atasoy, ünlü popçuyu övdüğü için topa tutulduğunu söyledi, kendisine yöneltilen eleştirilere “Hadise’yle hiç tanışmıyorum. Kendim dahil kimseye de torpil yapmam” diye yanıt verdi.