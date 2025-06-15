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'Senin hep 'serseri' dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba'

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#Babalar Günü#Ünlü İsimlerden Babalar Günü Paylaşımları#Ünlüler Ve Babaları
Senin hep serseri dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 10:01

Babalar Günü tüm yurtta olduğu gibi magazin dünyasında da duygusal anlara sahne oldu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ya hayatını kaybeden babalarını andı ya da evlatlarıyla geçirdikleri özel anları takipçileriyle paylaştı.

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PEKER AÇIKALIN

Ah benim, cefakâr ve fedakâr rahmetli babam Enver Açıkalın... Senin hep 'serseri' dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu... İki kızımdan sonra, bir de oğlum oldu. Adını da Enver Peker Açıkalın koydum. Şimdi 'of babam çok biliyor'dan, 'Ah şimdi, babam yanımda olsaydı' ya geldim. Ruhun şad olsun.

Senin hep serseri dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba

DOĞA RUTKAY

İlk gün daha yavruları kucağına alıp gördüğünde nasılsan hala öylesin Kerimcan...
Şaşkın, mutlu, eyvahlı, yaşasınlı, heyecanlı!
Günün kutlu olsun.
Seni seviyoruz.

Senin hep serseri dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba

GUPSE ÖZAY

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Kızlar ve babalar; torunlar ve dedeler....
Babalar Günü kutlu olsun.

Senin hep serseri dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam… Seni öyle çok özledim ki… O şefkatli sesin hala kulaklarımda.

Yol arkadaşım, eşim Selim’in başta olmak üzere, baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum.

Senin hep serseri dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba

BURCİN ORHON

Babalar Günü'nüz kutlu olsun Nejat babam, kendi babam, çocuklarımın babası.

Baba olmanın anlamını bilen, çocuklarına destek olan, seven büyüten bütün babaların günü kutlu olsun.

Zordur gerçek baba olmak. Sahip çıkmak, hem çocuğunu yetiştirmek ama eğip bükmemek. Boşa baskı uygulamadan dirençli olmak. Hem baba figürü olabilecek kadar sert ama sarılmaya korkmayacak kadar yumuşak.

Baba gibi babalara selam, ölmüşlerimizin ruhuna dua.

Senin hep serseri dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba

THEO KALYONCU

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Canım babam, 49 senedir oğlun ve babam olmanın gururunu yaşadım, bize sadece bugün değil her gün Babalar Günü, iyi ki varsın, seni çok seviyorum.

Senin hep serseri dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba

BÜLENT ŞERTTAŞ

Remzi Serttaş, Babam... Bana bıraktığın en büyük servet şu sözündü 'Oğlum Doğru Duvarın Eğri Gölgesi Olmaz' Babam, ben bu sözü kendime ilke edindim. Babalar Günün kutlu olsun, nur içinde yat babam .Tüm babaların Babalar Günü'nü canı gönülden kutluyorum.

Senin hep serseri dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba

 

 

 

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#Babalar Günü#Ünlü İsimlerden Babalar Günü Paylaşımları#Ünlüler Ve Babaları

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