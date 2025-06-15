'Senin hep 'serseri' dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu baba'

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PEKER AÇIKALIN

Ah benim, cefakâr ve fedakâr rahmetli babam Enver Açıkalın... Senin hep 'serseri' dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu... İki kızımdan sonra, bir de oğlum oldu. Adını da Enver Peker Açıkalın koydum. Şimdi 'of babam çok biliyor'dan, 'Ah şimdi, babam yanımda olsaydı' ya geldim. Ruhun şad olsun.

DOĞA RUTKAY

İlk gün daha yavruları kucağına alıp gördüğünde nasılsan hala öylesin Kerimcan...

Şaşkın, mutlu, eyvahlı, yaşasınlı, heyecanlı!

Günün kutlu olsun.

Seni seviyoruz.

GUPSE ÖZAY

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Kızlar ve babalar; torunlar ve dedeler....

Babalar Günü kutlu olsun.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam… Seni öyle çok özledim ki… O şefkatli sesin hala kulaklarımda.

Yol arkadaşım, eşim Selim’in başta olmak üzere, baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum.

BURCİN ORHON

Babalar Günü'nüz kutlu olsun Nejat babam, kendi babam, çocuklarımın babası.

Baba olmanın anlamını bilen, çocuklarına destek olan, seven büyüten bütün babaların günü kutlu olsun.

Zordur gerçek baba olmak. Sahip çıkmak, hem çocuğunu yetiştirmek ama eğip bükmemek. Boşa baskı uygulamadan dirençli olmak. Hem baba figürü olabilecek kadar sert ama sarılmaya korkmayacak kadar yumuşak.

Baba gibi babalara selam, ölmüşlerimizin ruhuna dua.

THEO KALYONCU

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Canım babam, 49 senedir oğlun ve babam olmanın gururunu yaşadım, bize sadece bugün değil her gün Babalar Günü, iyi ki varsın, seni çok seviyorum.

BÜLENT ŞERTTAŞ

Remzi Serttaş, Babam... Bana bıraktığın en büyük servet şu sözündü 'Oğlum Doğru Duvarın Eğri Gölgesi Olmaz' Babam, ben bu sözü kendime ilke edindim. Babalar Günün kutlu olsun, nur içinde yat babam .Tüm babaların Babalar Günü'nü canı gönülden kutluyorum.