Şener Şen’in Zengin Mutfağı’na şişeli saldırı

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“Zengin Mutfağı” önceki akşam Oran Açıkhava Sahnesi’nde sergilendi. Oyun devam ederken, önce alanın dışından bir grubun bağırdığı duyuldu, ardından duvarın arkasından izleyicilerin üzerine cam şişeler fırlatıldı. Paniğe kapılan izleyicilerden bazıları çığlık atarken, oyuna ara verildi. Kısa aranın ardından oyun tamamlanırken, Şener Şen konuyla ilgili “İzleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık” dedi. Seyirciler arasında Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile eşinin de olduğu öğrenildi.

