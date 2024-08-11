×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Şener Şen’in Zengin Mutfağı’na şişeli saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Şener Şen#Zengin Mutfağı#ANKARA
Şener Şen’in Zengin Mutfağı’na şişeli saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 11:39

USTA oyuncu Şener Şen’in Ankara’da sahnelediği “Zengin Mutfağı” oyununu izleyen seyircilere kimliği belirsiz kişiler tarafından cam şişeler fırlatıldı.

Haberin Devamı

Zengin Mutfağı” önceki akşam Oran Açıkhava Sahnesi’nde sergilendi. Oyun devam ederken, önce alanın dışından bir grubun bağırdığı duyuldu, ardından duvarın arkasından izleyicilerin üzerine cam şişeler fırlatıldı. Paniğe kapılan izleyicilerden bazıları çığlık atarken, oyuna ara verildi. Kısa aranın ardından oyun tamamlanırken, Şener Şen konuyla ilgili “İzleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık” dedi. Seyirciler arasında Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile eşinin de olduğu öğrenildi.

Şener Şen’in Zengin Mutfağı’na şişeli saldırı


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şener Şen#Zengin Mutfağı#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!