Senden Önce, gizemli hikayesiyle geliyor

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Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın alışılmışın dışında bambaşka karakterlere hayat vereceği dizinin ekrana gelen ilk tanıtımı da gizemli sahneleriyle hikayeye dair merakı iyice arttırmıştı.

Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar, dizinin setini ziyaret ederek başrol oyuncuları ile bir araya geldi. Şıklıkları ile göz dolduran oyuncular diziye, yayınlanan ilk tanıtıma ve karakterlerine dair samimi açıklamalar yaptı.

HİKAYEYİ OKUDUKÇA HEYECANLANDIM

Hakan karakterinin bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı olduğuna değinen Alp Navruz “Hakan, Türkiye'de inşaat sektörüyle ilgilenen çok zengin ailelerden biri. Baktığımızda güçlü bir insan ama aslında aşka aç bir karakter. Anne sevgisi ve aile sevgisiyle büyütülmüş. O yüzden aile kurma özlemi olan bir insan. Fakat tanıtımda da gördüğümüz gibi aslında durum biraz farklı... Bakıldığında iki kadın arasında kalmış gibi bir durum var ama; aslında hikayenin çok derininde bombalar var. Her bölüm tuhaf bir bomba patlıyor. Hakan aslında bu hikayede daha sevebileceğimiz biri diyelim.”



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Senden Önce’ye “evet” demesinin nedenlerine de değinen yakışıklı oyuncu; “Daha önce çok çeşitli karakterler oynadım. Kariyer yönetimi gereği de farklı karakterler seçmeye özen gösteriyorum. Hakan karakteri de bir kere çok farklı ve içime çok sindi. Onun dışında hikayeyi okudukça, dinledikçe çok heyecanlandım. Bunlar zaten kabul etmem için yeterli oldu.” dedi.

İKİ KADIN ARASINDA GİZEMLİ BİR DURUM VAR

Senden Önce’nin çok sürprizli bir dizi olduğuna değinen Nilperi Şahinkaya; “Dizimiz zaten çok sürprizli. Hikayemiz de ilk bölümün sonlarında başlıyor. Sahra’da zaten çok sürprizli bir karakter. Çok manipülatif, çok karanlık, sert ve güçlü bir kadın.”

