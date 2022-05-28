'Senaryo bizim' deyip Mustafa Uslu'ya dava açmışlardı... Mahkeme ‘Müslüm’ için kararını verdi

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Akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle 9 yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in hayatını anlatan gişe rekortmeni ‘Müslüm’ filminin kök öyküsünün kendilerine ait olduğunu iddia eden yapımcı Mine Şengöz ile Senarist Yıldız Bayazıt, yapımcı Mustafa Uslu ile ICNN Yapım şirketi ile Dijital Yapım Evi Reklam şirketine dava açtı.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukat Hande Fırat aracılığıyla açılan davaya göre ‘Müslüm’ adlı sinema filminin projelendirilmesi, hikayesinin ve öyküsünün oluşması için Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt 3 yıl boyunca büyük emekler sarf etti.



Filmin çekimlerinin gerçekleşmesi için bu işe para yatıracak yapımcılarla görüşen Mine Şengöz, ICNN Yapım şirketiyle anlaşma sağladı. İddiaya göre ICNN Yapım şirketi, sinema filmini yapımcı Mustafa Uslu ile Dijital Yapım Evi Reklam şirketiyle ‘Müslüm’ filminin çekimlerini gerçekleştirmek adına anlaşma sağladığı halde yapımcı Mine Şengöz ile arasındaki sözleşmeye aykırı davranarak jenerikte adına yer vermedi.



Yayınlanan ‘Müslüm’ adlı filmde müvekkillerinin yazmış olduğu senaryonun kullanıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Hande Fırat, “Müvekkillere ait film öyküsü, senaryo ve diyaloglarla ilgili katkıların yüzde 80’e yakın kısmı filmde birebir kullanılmıştır. Filmin ruhunu oluşturan her birini kendi tavır ve üslupları içinde anlatan karakterler müvekkiller tarafından kaleme alınmıştır. Filmin ön ve arka jenerikleri ile tüm tanıtıcı malzemelerinde müvekkiller Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın isimlerine senarist olarak yer verilmesini talep ediyoruz” dedi.

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MİNE ŞENGÖZ VE YILDIZ BAYAZIT HAKLI BULUNDU

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın avukatları ile Mustafa Uslu, Dijital Yapım Evi Reklam Şirketi ile ICNN Yapım Şirketi’nin avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın avukatları, “Bilirkişi raporunda müvekkillerin film üzerinde eser sahibi olduğu, senaryoyu yazdıkları tespit edilmiştir. Davamızın kabulünü istiyoruz” dedi. Davalılar Mustafa Uslu ile iki yapım şirketinin avukatları da davanın reddini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ı haklı bularak, ‘Müslüm’ filminin senaryo sahipleri olduğuna hükmetti.



Davalıların ‘Müslüm’ filminde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın ismine yer vermeyerek aykırı hareket ettiğine karar veren mahkeme, haksız tecavüzün önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca ‘Müslüm’ filminin ön jenerikleri ile tanıtıcı malzemelerinde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın ismine senarist olarak yer verilmesine karar verdi.