Senarist Safa Önal telif davasını kaybetti

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YOUTUBE’DAN KALDIRTMIŞTI



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; 50 yıldır 250’den fazla filmin yapımcılığını ve dağıtımcılığını üstlenen Erman Film, mali hak sahibi olduğu birçok sinema filmini kendi YouTube kanalında yayınlıyordu. 1973 yapımı “Alın Yazısı” ve 1974 yapımı “Dertler Benim Olsun” adlı sinema filmleri de Erman Film’in YouTube kanalında yer alıyordu.

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İddiaya göre tüm haklarının yönetimini Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne devreden Safa Önal , “Alın Yazısı” ve “Dertler Benim Olsun” üzerinde telif hakkı iddiasında bulunarak filmleri YouTube’dan kaldırttı.

Mahkemeye başvuran Erman Film de filmlerin haksız şekilde kaldırıldığını öne sürdü.



MAHKEME ERMAN FİLM’İ HAKLI BULDU



Safa Önal, söz konusu filmler üzerinde senaryo ve diyalog yazarı olarak hak sahibi olduğunu belirterek Erman Film’in davasının reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme ise Erman Film’i haklı buldu.

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Kanun gereği iki film 1995’ten önce çekildiği için Safa Önal’ın yönetmen, senarist ve diyalog yazarı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı anlaşılmıştır. Önal, iki film üzerinde yapımcı sıfatıyla mali hak sahibi olan Erman Film’in haklarını ihlal etmiştir.”





