Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Senarist Safa Önal telif davasını kaybetti

#Safa Önal#Erman Film#Yeşilçam
Senarist Safa Önal telif davasını kaybetti
Özge Eğrikar

Türk film sektörünün en eski yapım şirketlerinden Erman Film, “Alın Yazısı” ve “Dertler Benim Olsun” filmlerini YouTube’dan kaldırtan senarist Safa Önal’a açtığı davayı kazandı. Yapım şirketini haklı bulan mahkeme, kararında “Safa Önal, Erman Film’in haklarını ihlal etmiştir” dedi.

Haberin Devamı

YOUTUBE’DAN KALDIRTMIŞTI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; 50 yıldır 250’den fazla filmin yapımcılığını ve dağıtımcılığını üstlenen Erman Film, mali hak sahibi olduğu birçok sinema filmini kendi YouTube kanalında yayınlıyordu. 1973 yapımı “Alın Yazısı” ve 1974 yapımı “Dertler Benim Olsun” adlı sinema filmleri de Erman Film’in YouTube kanalında yer alıyordu.

Senarist Safa Önal telif davasını kaybetti
İddiaya göre tüm haklarının yönetimini Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne devreden Safa Önal, “Alın Yazısı” ve “Dertler Benim Olsun” üzerinde telif hakkı iddiasında bulunarak filmleri YouTube’dan kaldırttı.

Haberin Devamı

Mahkemeye başvuran Erman Film de filmlerin haksız şekilde kaldırıldığını öne sürdü.

MAHKEME ERMAN FİLM’İ HAKLI BULDU

Safa Önal, söz konusu filmler üzerinde senaryo ve diyalog yazarı olarak hak sahibi olduğunu belirterek Erman Film’in davasının reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme ise Erman Film’i haklı buldu.

Senarist Safa Önal telif davasını kaybetti

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Kanun gereği iki film 1995’ten önce çekildiği için Safa Önal’ın yönetmen, senarist ve diyalog yazarı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı anlaşılmıştır. Önal, iki film üzerinde yapımcı sıfatıyla mali hak sahibi olan Erman Film’in haklarını ihlal etmiştir.”


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Safa Önal#Erman Film#Yeşilçam

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin