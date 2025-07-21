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'Sen gittin hiçbir şey eskisi gibi olmadı' Alişan'ın kardeş acısı...

Güncelleme Tarihi:

#Alişan#Selçuk Tektaş#Koronavirüs
Sen gittin hiçbir şey eskisi gibi olmadı Alişanın kardeş acısı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 16:24

Şarkıcı Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ı, vefatının dördüncü yılında unutmadı. Her fırsatta kardeşine duyduğu özlemi dile getiren Alişan, bu yıl da hem mezarı başında dua okuttu hem de duygusal bir mesaj paylaştı.

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Kardeşiyle olan bir fotoğrafını paylaşan Alişan, satırlarına şu yürek burkan sözlerle başladı:

“Özledim, çok özledim… Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim. Sen gittin ya, biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını… Öyle de oldu kardeşim.”

Sen gittin hiçbir şey eskisi gibi olmadı Alişanın kardeş acısı...

GÜLÜŞÜNE KURBAN OLDUĞUM

Hayat mücadelesine Selçuk Tektaş’a verdiği sözle devam ettiğini belirten Alişan,

“Yenilmeyeceğim söz. Sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam. Gülüşüne kurban olduğum… 4 sene değil 40 sene geçse de, sen közlenmiş yaram olarak kalacaksın” sözleriyle duygularını ifade etti.

Sen gittin hiçbir şey eskisi gibi olmadı Alişanın kardeş acısı...

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Mezarı başında dualarla anılan Selçuk Tektaş için Alişan, takipçilerine de teşekkür ederek, “Bu sıcak havada gelen, duamıza ‘Amin’ diyen herkesten Allah razı olsun. Dualarımız tüm kaybettiklerimize gitsin” dedi.

KİMSEYİ ÜZMEMEK LAZIM

Anma sonrası konuşan ünlü sanatçı, yaşamın ne kadar kısa ve kırılgan olduğunu hatırlatarak şu mesajı verdi:
“Hayat koşturması içinde birçok şeyi pas geçiyoruz ama ölüm hepimizin çok yakınında. Hayat çok kısa, kimseyi üzmemek lazım.”

Sen gittin hiçbir şey eskisi gibi olmadı Alişanın kardeş acısı...

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#Alişan#Selçuk Tektaş#Koronavirüs

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