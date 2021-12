Azmiyle ve hikâyesiyle ilham veren 16 genç

Dijitalleşmenin, her günü bir öncekinden farklı hale getirdiği bu çağda gençler fikirleriyle dünyayı değiştiriyor ve farklılıklar yaratarak hayata yön veriyor. Ülkemizde genç olmak hem çok heyecan verici hem de oldukça zor. Çünkü gençliğin heyecanı fazla, ama elinde yeterli kaynak yok. İşte tam bu noktada imdada çok köklü bir kuruluşun yetişmesi alkışı hak ediyor. Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu’nun şu sözleri çok değerli: "Bu yıl Eti’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Tam 60 yıldır hayata mutluluk katmak için çalışıyor, faaliyetlerimizi tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma ilkemiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Eti olarak mutluluğu sadece ürünlerimizin yaşattığı keyif anları ile sınırlı tutmuyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için kurucumuzun vizyonunu temel alıyor, gelecek nesillere daha mutlu ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu amacımız doğrultusunda toplum için yaratılan fayda ve değerin artırılmasına katkı sağlıyor, paydaşlarımızın iyiliğini gözetiyor ve onların mutluluğunu önemsiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle gelişime ihtiyaç duyulan toplumsal ve çevresel konularda ülkemize hizmet ediyoruz. İnsanlara kendilerini gerçekleştirebilecekleri deneyim fırsatları sunarak onların mutlu olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Kurucumuz Firuz Kanatlı’nın çok genç yaşta kendi elleriyle çizdiği bir fabrika hayalinden doğan Eti, bugün 7 bini aşkın çalışan, 9 üretim tesisi, 50 marka ve 300’den fazla ürünle dünyanın dört bir yanında insanların hayatına dokunuyor. Hayal etmenin ne demek olduğunu ve hayallere ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini bilen bir kurumsal kültürün mirasçılarıyız. Sen Gençsin, Güç Sensin Projesi ile gençlerin hayal kurmalarını sağlamayı ve hayallerini bu topraklarda hayata geçirmeleri için fırsat sunmayı amaçlıyoruz.” İşte bu doğrultuda bu yıl 16 genç, hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir destek aldı. Projeye Türkiye genelinde binin üzerinde başvuru yapıldı, TOG yetkililerinin ön değerlendirmesi sonucunda yarı finale kalan 128 genç için Eylül ayında iki günlük bir çevrimiçi kamp düzenlendi. Sonraki süreçte her biri alanında uzman jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen detaylı değerlendirmeler sonucunda her kategoride dört finalist olmak üzere toplamda 16 genç projeye katılmaya hak kazandı. Bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor kategorilerinin her birinde projeleri desteklenecek dört genç belirlendi. Böylece hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için desteklenen genç sayısı 40’a ulaştı.

İşte o isimler

Bilim kategorisinde Şevval Hayat Yaylakcıoğlu, Selcan Çatal, Fatma Dilan Güneş ve Ayşe Aybike Kaya; kültür-sanat kategorisinde Kerem Ciğerci, Ziya Gökoğlu, Yağmur Aydemir ve Sevcan Aykut; sosyal sorumluluk kategorisinde Elifnaz Özdemir, Derin Erçelebi, Esra Akyol ve Esmanur Dağlı; spor kategorisinde Büşra Öztürk, Mevlut Erdenci, Bahadır Yıldırım ve Emine Avcu proje kapsamında desteklenecek.



Günümüzde fikir, azim ve sonsuz istek kadar hız da çok önemli. Sıra dışı bir fikri, bir buluşu hayata geçirmek için hem maddi desteğe hem de tecrübeye ihtiyaç var. İşte böyle bir noktada da gençliğin heyecanı, yetişkinlerin tecrübesiyle birleşiyor, umut vadeden projeler hayata geçiyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil bu konuyu şöyle açıklıyor: “Bu yıl TOG bünyesinde gençlere yönelik gerçekleştirdiğimiz iki araştırma oldu. Bunlardan biri pandemi koşullarının gençleri nasıl etkilediğine dair, diğeri ise üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte gençlerin barınma ihtiyacına yönelik bir araştırma. ‘Gençler ne istiyor, gençlerin nasıl desteğe ihtiyacı var?’ sorularına her iki araştırmanın da yanıtı aynıydı: Öncelikle burs! Ardından psikolojik destek, ücretsiz kurs ve sertifika programları, bilgisayar ve tablet ihtiyacı geliyor. İş, staj ve mentorluk talep eden gençlerin sayısı da az değil. Gençlerin hayallerine ve kendilerine güvenmeleri için kişisel eğitim, hibe ve mentorluk desteği sunmak şart.”

Alanında uzman isimler gençlere ‘ustalık’ yapacak

Proje kapsamında, alanında uzman isimler gençlere rehberlik edecek ve gençlerin kariyer yolculuklarına katkıda bulunacaklar. Bilim kategorisinde İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, kültür-sanat kategorisinde Sanatçı Yetkin Dikinciler, sosyal sorumluluk kategorisinde TOG Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ve spor kategorisinde Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir gençlere bilgi, birikim ve tecrübelerini aktaracaklar.

Yarı finale kalan 128 gence iki günlük kamp

‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ projesi kapsamında TOG yetkilileri ve uzmanların değerlendirmeleri ile başvurular arasından belirlenen 128 genç ise 21-22 Eylül 2021 tarihlerinde iki günlük bir kamp programına dahil edildi.







