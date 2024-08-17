Semt pazarında ünlü var!

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Pazara giden Mola, her şeyin yolunda olduğunu söyledi: “Pazarda da her şey çok doğal. Buradan bir şeyler almayı çok seviyorum.” (Deniz BOY)

ÜNLÜLERİN EV HALLERİ

Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da mutfağa girip yemek yapıyor... İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram

ELİNDE PASPAS BÜTÜN EVİ TEMİZLEDİ

Yazar, oyuncu ve senarist Zeynep Koçak, temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Elindeki paspasa dikkat çeken ve "Temizlik yapmıyor diyenler... Koltukları bile çektim!. " diyen Koçak, Boğaz manzarasını da göstermeyi ihmal etmedi.

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ALIŞVERİŞ ZAMANI



Kibariye, önceki akşam Ataşehir’deki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Ürünleri fiyatlarına değil markalarına göre seçen sanatçı iki market arabasını doldurdu. Yılbaşı alışverişi yaptığını belirten Kibariye ardından oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

KEBAP USTALARI ŞAPKA ÇIKARDI

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor.

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de kendisi ilgileniyor.

Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

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Yaşadığı bölgeyi "Köyde yaşıyorum ve burada yaşadığınızı, sabah horoz sesi, ineklerin sabah akşam boyunlarındaki çan sesi ve tarlalardan gelen tezek kokususuyla doğa size hatırlatıyor. Kuşların verdiği konserler..." sözleriyle anlatan ünlü türkücü tezgahın başına geçti ve kebap yaptığı anları takipçileri ile paylaştı...

Seher Dilovan, fotoğrafın altına "Kebap ustaları şapka çıkardı" notuyla paylaştı.

HEM MİKROFON TUTUYORUM, HEM BÖREK AÇIYORUM

Safiye Soyman işlere ara verdi, enerji depolamak için Burdur'un Yeşilbaş Köyü'ndeki evine gitti. Eline oklava alıp yufka açan Soyman, o anları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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"Hep sahnede görecek haliniz yok, biraz da böyle... Hem mikrofon tutuyorum, hem börek açıyorum, hem hamur açıyorum... Köye geldim enerji toplamaya, çocuğumu da görmeye... Yoğun konserlerinden boşluk buldukça hemen yanındayım zaten."

NURGÜL'ÜN PAZAR ALIŞVERİŞİ

Bütün yazı yazlık evinde geçiren Nurgül Yeşilçay, semt pazarında alışverişe çıktı. Önce pazarın altını üstüne getiren ardından da mutfağa girip yemek hazırlayan oyuncu, "Şimdi yaz kızartması yapıyorum ama yarın çok havalı bir yemek tarifi vereceğim" sizlere dedi.

Yeşilçay, pazar alışverişini ve mutfak hallerini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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KIŞLIK DOMATES HAZIRLADI

Oyuncu Filiz Taçbaş, İstanbul'dan İzmir'e taşınmış Aliağa ilçesinde de 1.5 dönümlük tarla satın almıştı.

Daha sonra çiftçilik belgesi alan oyuncu tarımla uğraşmaya başladı. Tarlasında zeytin, limon ve çeşitli meyveler yetiştiren ünlü oyuncu organik ve doğal bir yaşam hedefledi.

Kış hazırlıklarına başlayan Taçbaş o anların görüntülerini paylaştı.

Kilo kilo domates doğrayan oyuncu mevsiminde aldığı ürünleri püre ve sos haline getirip kış aylarında tüketmek için hazırladı.

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Taçbaş'ın emeği hayranları tarafından takdir edildi. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa bir takipçisi, 'Ekranda yıldız, evinde ev kadını' yorumunu yazdı.

'KAYSERİ MANTISINDA İDDİALIYIM'

Fransa'da büyüyen oyuncu Cansel Elçin, mutfağa girip mantı yaptı. Elçin, o anları "Al sana gizli yetenek! Kayseri mantısında iddialıyım" notu ile Instagram'da paylaştı.

Zeynep Tuğçe Bayat, eşinin paylaşımının altına "Fransız diye evlendim, neler yapıyor" yorumunu düştü.

DEMET'İN EV HALİ

Sahneden geri kalan zamanları ailesiyle birlikte geçiren Demet Akalın, ev halini takipçileri ile paylaştı. Dizi ve yarışma programlarını yakından takip eden Akalın, televizyon karşısında barbunya ayıkladı.

PİZZA YAPTI

Yasemin Özilhan, evinde dostlarını ağırladı.

Misafirleri için mutfağa giren Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptı. Özilhan o anları sosyal medyada yayınlayarak takipçileriyle de paylaştı.

ONA MERCİMEK KÖFTESİ YAPTIRAN HAYAT...

2011 yılında basketbolcu Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, mutfağa girdi mercimek köftesi yaptı.

Burak Gacemer, eşinin mutfak hallerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Gacemer'in bir arkadaşı paylaşımlara "Bu kıza bunu yaptıran hayat bize neler yaptırmaz? Brezilya'dan gel, mercimek köftesi yap... Adalet mi bu?" sözleriyle karşılık verdi.

HANDE MUTFAKTA

Instagram'ın en çok takip edilen isimleri arasında olan oyuncu Hande Erçel, mutfağa girdi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Erçel, kendine ara öğün hazırladığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

ÇITAYI YÜKSELTTİ

Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi.

Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”

AJDA PEKKAN MUTFAKTA



Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.

EVDE EKMEK YAPTI



Ünlü türkücü Berdar Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.

Evde ekmek yapan Berdan Mardini, hamur yoğururken çekilen videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü türkücü, zaman zaman tüyo vermeyi de ihmal etmedi.

TEMİZLİK BÖYLE YAPILIR

Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.

DERYA ŞENSOY



Derya Şensoy bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. anne beni çalıştırıyorlar burada" notunu düştü.