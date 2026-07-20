Semt pazarında eğlence

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FESTİVALE ÇEVİRDİ

Ünlü DJ Mahmut Orhan, önceki gün Alaçatı semt pazarında kurduğu ekipmanlarla alışveriş yapanlara unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık bir saat performans sergileyen Orhan’ı izleyen vatandaşlar ve esnaf, cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti. Ünlü DJ, performansının ardından herkese gözleme dağıttı.

KÖYÜNDEN PAZARA

Mahmut Orhan, daha önce de memleketi Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç Mahallesi’nde kurduğu sahnede köylülerine konser vermişti. Bu kez semt pazarını müzik sahnesine çeviren Orhan’ın etkinliği, alışverişe gelenlere festival havası yaşattı.