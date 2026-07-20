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Semt pazarında eğlence

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Orhan#DJ Performansı#Semt Pazarı Eğlence
Semt pazarında eğlence
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 10:37

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez Çeşme-Alaçatı semt pazarında kurduğu DJ kabiniyle alışverişi müzik şölenine dönüştürdü. Mahmut Orhan yaklaşık bir saat süren sürpriz performansın ardından vatandaşlara gözleme de ikram etti.

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FESTİVALE ÇEVİRDİ

Ünlü DJ Mahmut Orhan, önceki gün Alaçatı semt pazarında kurduğu ekipmanlarla alışveriş yapanlara unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık bir saat performans sergileyen Orhan’ı izleyen vatandaşlar ve esnaf, cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti. Ünlü DJ, performansının ardından herkese gözleme dağıttı.

Semt pazarında eğlence

KÖYÜNDEN PAZARA

Mahmut Orhan, daha önce de memleketi Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç Mahallesi’nde kurduğu sahnede köylülerine konser vermişti. Bu kez semt pazarını müzik sahnesine çeviren Orhan’ın etkinliği, alışverişe gelenlere festival havası yaşattı.

Semt pazarında eğlence

 

 

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#Mahmut Orhan#DJ Performansı#Semt Pazarı Eğlence

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